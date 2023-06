The Witcher è una delle serie fantasy di Netflix più amate dal pubblico. A pochi giorni dal debutto della sua terza e attesissima stagione, la serie sulle avventure di Geralt Di Rivia è pronta a continuare il racconto della storia fantasy dei romanzi di Andrzej Sapkowski a cui si ispira la serie Netflix. Ma quanti sono i romanzi della saga di The Witcher da cui è tratta la serie Netflix? Scopriamolo insieme.

Quanti sono i romanzi della saga di The Witcher

La saga di Geralt Di Rivia è un ciclo di romanzi e racconti fantasy ideati dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski tradotti in moltissime lingue e fonte di ispirazione per moltissimi film, videogiochi e serie tv. La serie di romanzi completa è composta da due raccolte di racconti e sei romanzi in totale tutti basati sulla storia di Geralt Di Rivia, un umano modificato geneticamente con la magia per diventare un cacciatore di mostri su commissione.

Le opere

Wied?min

Ostatnie ?yczenie, Il guardiano degli innocenti

Miecz przeznaczenia, La spada del destino

Krew elfów, Il sangue degli elfi

Czas pogardy, Il tempo della guerra

Chrzest ognia, Il battesimo del fuoco

Wie?a Jaskó?ki, La Torre della Rondine

Pani Jeziora, La Signora del Lago

Sezon burz, La stagione delle tempeste

Dai libri della saga di Geralt Di Rivia sono stati tratti un film, dal titoo The Hexer, due serie tv, quella Netflix The Witcher e la serie The Hexer e ben tre videogiochi: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings e TheWitcher 3: Wild Hunt.

La trama di The Witcher 3

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Quando esce The Witcher 3 su Netflix?

I nuovi episodi di The Witcher debutteranno su Netflix il prossimo 29 giugno 2023.