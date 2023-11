L'universo di The Witcher si espande, arriva il film animato The Witcher Sirens of the Deep

L'universo di The Witcher, la serie fantasy di Netflix tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, si sta per espandere con un nuovo film animato ispirato proprio alla saga di Geralt Di Rivia. L'annuncio arriva da Netflix che, in occasione della Geeked Week, l'evento oline dedicato alle news della piattaforma di streaming, ha spoilerato l'arrivo di questo nuovo prodotto di animazione del franchise di The Witcher. Il film si intitola The Witcher: Sirens of the Deep, realizzato dal rinomato Studio MIR (The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender di Netflix). Doug Cockle, noto per aver doppiato Geralt di Rivia nei giochi di CD Projekt Red, riprenderà il suo ruolo di stregone nella versione originale del film. Questo film è scritto dagli scrittori di The Witcher Mike Ostrowski e Rae Benjamin, con il ritorno di Kang Hei Chul come regista dopo il successo del suo lavoro su The Witcher: Nightmare of the Wolf.

The Witcher Sirens of the Deep: la trama

La trama di The Witcher: Sirens of the Deep adatterà il racconto A Little Sacrifice dello scrittore Andrzej Sapkowski. Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutato, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio di mare e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e sirene. Deve contare su amici vecchi e nuovi per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.

The Witcher Sirens of the Deep: il video annuncio

The Witcher Sirens of the Deep: quando esce su Netflix

Il film The Witcher: Sirens of the Deep uscirà su Netflix a livello globale alla fine del 2024.