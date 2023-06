The Witcher, tutti gli spin-off in arrivo su Netflix dopo la stagione 3

Manca pochissimo all'uscita della terza stagione di The Witcher, la serie fantasy tra le più amate e attes dal pubblico di Netflix che racconta le avventure tra magia e mondi soprannaturali di Geralt di Rivia. E in attesa dell'uscita di The Witcher 3 abbiamo deciso di andare alla scoperta di tutti i nuovi film e serie che andranno ad ampliare il cosiddetto Witchverse. Adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski, The Witcher è diventato uno dei maggiori show e franchise di Netflix sulla piattaforma. La prima e la seconda stagione sono nella top 10 degli show più popolari di Netflix, con 541,01 milioni di ore di visione per la prima stagione e la seconda stagione ha raccolto 484,34 milioni di ore nei primi 28 giorni sulla piattaforma. E sull'onda di questi successi, Netflix ha deciso di dare sempre più spazio a spin-off e film dedicati al mondo di The Witcher da The Witcher: L'incubo del lupo uscito il 23 agosto 2021 a The Witcher Blood Origin del 25 dicembre 2022. Ma ora il Witchverse è pronto a espandersi ancora di più.

The Witcher (Seasons 4-5)

Dopo la terza stagione, The Witcher continuerà, con alcuni cambiamenti significativi all'orizzonte come la sostituzione di Henry Cavill con Liam Hemsworth che diventerà il nuovo Geralt di Rivia, con altre due stagioni, la 4 e la 5 già confermate da Netflix.

The Rats / Riff Raff (Limited Series)

Secondo quanto riportato per la prima volta alla fine del 2022, Netflix è a lavoro su una nuova serie prequel spin-off dedicata ai personaggi di The Witcher conosciuti come i Rats. Si prevede che si svolga prima degli eventi della stagione 3 e la trama gira attorno alla storia di sei ladri adolescenti che devono fare affidamento sulle loro abilità criminali mentre pianificano il più grande colpo della loro carriera contro il più pericoloso giro di criminalità del regno.

The Witcher: Sirens of the Deep

Tra gli altri progetti legati al mondo di The Witcher c'è anche l'adattamento del racconto A Little Sacrifice di Andrzej Sapkowski che sarà il secondo anime di rilievo prodotto nel mondo di The Witcher dopo The Nightmare of the Wolf. Il racconto narra la storia di due amanti trans-specie: una sirena di nome Sh'eenaz e un principe umano di nome Agloval. Lo Studio Mir è di nuovo a bordo per animare il nuovo film.

The Witcher, la serie per bambini

E, infine, attesissima è anche la nuova serie per bambini e famiglie ambientata nel mondo di The Witcher di cui, per ora, non si sa ancora la data di uscita.