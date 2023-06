Titanic su Netflix dopo la tragedia del Titan, è polemica: "Superata ogni forma di decenza"

Il 1 luglio 2023, Titanic, l'iconico film di James Cameron, sarà disponibile in streaming sul catalogo Netflix del Nord America e del Canada . La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato l'imminente arrivo sul suo catalogo del film con Leonardo di Caprio e Kate Winslet che ha sbancato al botteghino dopo la sua uscita al cinema il 19 dicembre 1997. Una notizia che, in circostanze normali sarebbe passata inosservata ma che, arrivando a pochi giorni da uno de fatti di cronaca più chiacchierati e drammatici di quest'anno, la tragedia del sottomarino Titan, è finita al centro di forti polemiche. Il fallimento della recente missione del sottomarino Titan, che prevedeva la visita del relitto del Titanic a una profondità di 3810m nell'Oceano Atlantico e che ha provocato la morte di 5 persone, ha riacceso l'attenzione sulla storia del Titanic, la nave affondata la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 durante il suo viaggio inaugurale e sembrerebbe che Netflix abbia voluto sfruttare, secondo l'opinione dei più, l'hype del momento per aumentare i propri guadagni e "monetizzare su una tragedia" decidendo di pubblicare sul suo catalogo (negli Stati Uniti e non in Italia) il film di James Cameron dedicato alla storia vera del Titanic.

Una volta scoperta la notizia, infatti, in tantissimi hanno criticato duramente Netflix e la sua scelta di far uscire Titanic sul catalogo dopo pochissimo dalla catastrofe del Titan. Una decisione definita "furba e malefica" che ha spinto il pubblico a una serie di accuse per Netflix come, ad esempio, quella di voler "monetizzare sulla morte delle persone", di "non avere alcun tipo di sensibilità" e, soprattutto, di "aver superato ogni limite di decenza con questa scelta".

Commenti che hanno fatto il giro del mondo e che sembrano coincidere con l'opinione comune. Netflix, però, si è difesa specificando che l'annuncio dell'arrivo del film vincitore di 11 Premi Oscar sul catalogo era già stato fatto ancor prima del tragico evento del sottomarino Titan. Nonostante questo, le accuse di sfruttamento della tragedia da parte della piattaforma di streaming sono arrivate anche per aver fatto uscire, nel periodo tra la scomparsa del sottomarino e il ritrovamento dei suoi resti, il trailer del documentario The Deepest Breath - Il respiro più profondo, dedicato al mondo dell'apnea.