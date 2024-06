Tokyo Swindlers, la nuova serie thriller giapponese di Netflix: trama e quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie thriller giapponese ispirata all'avvincente romanzo di Ko Shinjo. Si intitola Tokyo Swindlers e la sua trama ruota intorno a un gioco pericoloso di inganni nel mercato immobiliare. Diretta da Hitoshi One, noto regista di film, serie tv, video musicali e pubblicità, questa emozionante serie crime drama è pronta a incollare allo schermo tutti. Ma scopriamo qualcosa in più sulla serie. ​

Tokyo Swindlers: la trama

Tokyo Swindlers racconta la storia rivela una serie di crimini senza precedenti commessi da un astuto gruppo di truffatori che utilizzano la vendita di immobili come esca per rubare grandi somme di denaro.

Chi c'è nel cast di Tokyo Swindlers

Go Ayano, che è apparso nella serie Netflix "Yu Yu Hakusho" e vari film tra cui "Let's Go Karaoke!", interpreta Takumi Tsujimoto, un individuo che si avventura nel mondo della frode. Al suo fianco Etsushi Toyokawa, già apparso in film come "Baian the Assassin, M.D.", "Sword of Desperation", "Kingdom 2: Far and Away" e altri, veste i panni di Harrison Yamanaka, un abile truffatore che ruba grandi somme di denaro alle sue vittime con l'inganno. In passato considerato troppo complesso da adattare per lo schermo, questo capolavoro tra i thriller crime è finalmente stato realizzato.

Tokyo Swindlers: quando esce su Netflix

Tokyo Swindlers arriva su Netflix prossimamente.