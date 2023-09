Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, trama, trailer, quando esce su Netflix

Tomb Raider sta per arrivare su Netflix in una nuova veste, quella di anime. La piattaforma di streaming, infatti, ha mostrato le prime immagini della nuova serie animata dedicata all'iconico personaggio di Lara Croft, nuovo adattamento del recente reboot del noto videogame. A dare la voce a Lara Croft, nella versione originale della serie, sarà Hayley Atwell, star di Mission: Impossible Dead Reckoning ma se volete scoprire qualcosa in più su questa attesissima serie anime in arrivo su Netflix, ecco tutto quello che sappiamo, finora su Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, di cosa parla

Riprendendo gli eventi della trilogia di sopravvissuti del videogioco di grande successo Tomb Raider, raccontati in Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider del 2015 e Shadow of the Tomb Raider del 2018, la serie animata traccerà il prossimo capitolo dell'eroina giramondo mentre assume il ruolo dell'iconica tomb raider che è destinata a diventare. Venticinque anni dopo l'uscita del suo primo gioco, Lara Croft continua a esplorare nuovi territori. Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft è scritta da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin) e prodotta da Legendary Television con lo stesso sviluppatore dei videogiocoCrystal Dynamics. L'animazione, invece è a cura di Powerhouse Animation.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, il teaser trailer

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, quando esce su Netflix

La serie animata Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft debutterà su Netflix nel 2024.