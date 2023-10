Tore: la nuova serie svedese di Netflix, trama e quando esce

Netflix sta per lanciare una nuova serie svedese molto particolare. Si intitola Tore e si tratta di un dramedy che si pone come ottimista e pessimista al tempo stesso e che racconta la fuga da tutto ciò che fa male durante un percorso di scoperta di sé. Ma per capirci qualcosina in più entriamo nel dettaglio leggendo la trama ufficiale di questa nuova serie Netflix introspettiva e scopriamo quando la troveremo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Tore: la trama

Il protagonista della serie è il ventisettenne Tore che fa tutto il possibile per reprimere il dolore quando la persona più importante della sua vita muore investita da un camion della spazzatura.

Di giorno continua a lavorare nell'impresa di pompe funebri del padre come se niente fosse e inizia a flirtare con il nuovo fioraio. Di notte frequenta una barca adibita a nightclub in città e sperimenta per la prima volta con alcol, sesso e droghe. Un nuovo mondo tanto affascinante quanto rischioso apre improvvisamente le porte a Tore, mentre la sua migliore amica Linn e i colleghi dell'impresa di pompe funebri iniziano presto a preoccuparsi che il giovane stia per perdere l'equilibrio nel disperato tentativo di sfuggire alla realtà.

Tore: quando esce su Netflix

Tore debutterà su Netflix il prossimo 27 ottobre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.