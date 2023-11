Totti e Ilary, parla l'investigatore privato: "Dove e come iniziano i tradimenti. Attenzione a questi segnali"

Da quando è uscito "Unica" (24 novembre scorso) - il docufilm con Ilary Blasi protagonista - si è riacceso il dibattito sulla separazione tra la conduttrice televisiva e l'ex capitano giallorosso. Chi lo ha visto (in tanti, inutile fare gli snob) sa bene che un ruolo rilevante lo hanno ricoperto anche le investigazioni private. Sì perché l'ex numero 10 aveva cominciato a sospettare qualcosa sulla moglie, scoprendo poi che avrebbe preso un caffè insieme all'amica Alessia Solidani nella casa di un misterioso uomo. Ilary, da parte sua, si sarebbe invece rivolta ad un professionista del settore per scoprire se effettivamente il marito la tradisse o no. "Ma si è fatto sgamare", dice Ilary nel docufilm. Insomma: corna, corna e ancora corna. Abbiamo chiesto qualcosa di più a Gianluca Santoni, investigatore privato noto nella Capitale. Ecco cosa ha rivelato.

Partiamo dal caso Totti-Blasi. Ha visto il docufilm di lei?

"Sì, ieri sera".

E che idea si è fatto?

"Parlo per me e con tutto il rispetto per una famiglia con dei figli. Io non avrei mai preso un lavoro di Ilary".

Perchè?

"Quando Totti si muove, non è mai solo. Io queste cose le so. Sono anche stato chiamato dai paparazzi che volevano sapere delle dritte su di lui. Vede poi che succede? Che l'investigatore (quello del docufilm, ndr) è passato così... ma povero".

Era un compito difficile?

"Certo. Innanzitutto Totti è un simbolo, ma poi lei - Ilary - ha chiamato l'investigatore quando già si sapeva tutto, è andata in tv quando già si conosceva Noemi. Se mi avesse contattato, io a Ilary avrei detto: 'Mi devi portare al garage quando ci sono le macchine, allora metto il gps a tutto: la macchina, la moto, tutto'. Insomma, non è stata colpa dell'investigatore, ma di lei, ha sbagliato la tempistica".

Insomma, i vip è meglio evitarli?

"Dipende da che vip. Sicuramente Totti è molto molto conosciuto".

Per la sua esperienza: chi si rivolge al detective privato?

"Per la mia esperienza 25ennale la fascia d’età è 40-70. Lo strato sociale è trasversale: dal benzinaio all'imprenditore. Questo se parliamo di tradimenti. Ma lavoro anche per le aziende, per i dipendenti infedeli".

Chi la contatta? Più uomini o più donne?

"Uomini e donne, al 50%, forse poco di più le donne. Comunque dipende dal caso: vengono i genitori per i figli, per sapere se usano stupefacenti oppure ho avuto casi di baby squillo. Sto in un ufficio di tribunale, lavoro con gli studi legali".

Rimaniamo sui tradimenti.

"Le vere e proprie corna sono diminuite. Diciamo che adesso vengono da me già preparati. Con l’avvento dei social le cose sono cambiate. Poi posso dirlo? La donna è molto più svelta dell'uomo, che a volte dorme".

Dove iniziano le corna?

"Prima era più casuale e difficile: adesso, invece, comincia quasi tutto sui social e sul posto di lavoro, dove si trascorre più tempo. Negli uffici se tu vai, non serve l'investigatore, basta parlare con chi ci lavora. Ovviamente c'è chi riesce a mascherare, ma nel sottobosco le cose si sanno".

Perché i social hanno così tanto peso, secondo lei?

"Lì ci si può nascondere in qualche modo".

Quali sono i segnali di una possibile infedeltà?

"Tutto parte dal sesso: magari diminuiscono i rapporti. E poi l'uso spropositato dei cellulari, esce di casa e sta sempre al telefonino. Oppure accade qualcosa, che ne so, una ruota bucata e chi chiama? L'amante. Sono dei segnali".

Quante volte effettivamente c'è qualcosa di nascosto e quante, invece, sono solo paranoie?

"È difficile che siano paranoie. Forse in tutta la mia vita avrò avuto 5 casi in cui non abbiamo trovato riscontro perché qualcuno era paranoico. Ma la maggior parte sono tutti veri".

Lei non ha mai paura?

"Amo quello che faccio. Mi piace molto risolvere. Ci sono anche casi delicati, come quelli di stalking, con le donne vittime. Paura? Mi sono arrivate minacce, proiettili a casa. Ma è il mio lavoro".