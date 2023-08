Toxic Town, arriva su Netflix una miniserie sulla storia vera degli avvelenamenti di Corby

Netflix ha annunciato l'arrivo di una nuova serie limitata in 4 parti dedicata alla storia vera degli avvelenamenti di Corby nel Regno Unito. Uno degli scandali ambientali più grandi della storia del Paese diventa una miniserie dal titolo Toxic Town, scritta dal pluripremiato scrittore Jack Thorne interpretata da Jodie Whittaker (Doctor Who, Broadchurch), Robert Carlyle (The Full Monty, Trainspotting), Aimee Lou Wood (Sex Education, Living), Rory Kinnear (The Diplomat, James Bond) e Brendan Coyle (Downton Abbey, Spotless).

Toxic Town: la trama ispirata a una storia vera

Gli avvelenamenti di Corby sono stati uno dei più grandi scandali ambientali del Regno Unito. Toxic Town è una storia di comunità, incentrata su tre madri che affrontano una lotta tra Davide e Golia per ottenere giustizia. Ripercorrendo gli anni della loro lotta, viene a galla una terribile verità: un'ingiustizia che fa male.

"Il caso dei rifiuti tossici di Corby è uno di quei momenti storici che ci definiscono come uomini - ha commentato Jack Thorne -. Ha mostrato la nostra capacità di chiudere gli occhi e le orecchie di fronte alla sicurezza della nostra gente. Ha anche mostrato il modo straordinario in cui le persone lottano per ciò che è giusto. Toxic Town racconta la storia di queste donne divertenti, coraggiose e incredibili e del modo in cui hanno lottato per i loro figli. È stato un vero privilegio lavorare con Annabel, Minkie, Delyth e tutta la famiglia Broke & Bones a questa incredibile storia, e siamo molto grati a Netflix per averci dato l'opportunità e il supporto per raccontarla".

"Siamo entusiasti di lavorare con il talentuoso Jack Thorne - ha affermato Annabel Jones -. È la voce di questa generazione e porta un'intelligenza, un'intensità e un'empatia alla storia umana di questo caso storico. Jack esplora con compassione l'interazione tra il desiderio di prosperità economica di una comunità locale e il costo ambientale e umano. Una storia che è pertinente oggi come allora".

Toxic Town (4x60') è una produzione Broke & Bones, prodotta da Annabel Jones, Jack Thorne e Minkie Spiro; diretta da Minkie Spiro; prodotta da Delyth Scudamore e scritta da Jack Thorne. L'episodio 3 è scritto da Jack Thorne e Amy Trigg.

Quando esce Toxic Town su Netflix

Toxic Town è attualmente in fase di produzione quindi possiamo immaginare di poter vedere la miniserie su Netflix nel 2024.