Transatlantic, arriva su Netflix una serie che si ispira a Casablanca

Netflix è pronta a lanciare una nuova serie drammatica che ci rimanda alle atmosfere di Casablanca. Stiamo parlando di Transatlantic, una serie che in sette episodi racconterà la storia vera di un gruppo di giovani eroi che aiutarono, negli anni '40, tantissimi profughi a fuggire dalla Francia nazista e salvarsi. Si tratta di una serie che è pronta a coinvolgere gli spettatori e puntare i riflettori su una parte di storia realmente accaduta e spesso poco ricordata che vede come protagonisti Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Transatlantic e quando potremo trovare i suoi episodi su Netflix.

La trama di Transatlantic

Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Quando esce Transatlantic su Netflix

Transatlantic debutterà su Netflix il prossimo 7 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.