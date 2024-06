Il film che dovreste evitare di vedere su Netflix (e perché)

Trigger Warning

Trigger Warning è il nuovo film d'azione di Netflix che segna il ritorno sul grande schermo di una delle attrici più amate dei primi anni 2000: Jessica Alba. A cinque anni dal suo ultimo film, l'ex star di Dark Angel torna al cinema in un action drama che, stando alla sua presentazione, appare molto intrigante, pieno di colpi di scena e soprattutto avvincente. Trigger Warning è un film diretto da Mouly Surya, sceneggiato da John Brancato, Josh Olson e Halley Gross che vede al fianco di Alba un altro attore molto amato del piccolo schermo, soprattutto dopo il successo della serie thriller che lo ha visto protagonista, The Night Agent. Parliamo di Gabriel Basso che fa da spalla a Jessica Alba in questa storia di drammi, armi rubate, combattienti all'ultimo sangue e un bel po' di violenza.

Ma vale la pena vedere Trigger Warning su Netflix oppure, forse, è meglio scegliere qualche altra proposta della piattaforma di streaming? Intanto facciamo un piccolo recap sulla trama, poi, commentiamo il film.

Trigger Warning: la trama

L'agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in missione all'estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l'ex fidanzato e ora sceriffo Jesse, il suo irascibile fratello Elvis e il potente padre e senatore Swann.

Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale.

Trama debole, personaggi inconsistenti: l'esempio di come un film non dovrebbe essere fatto

Lo diciamo subito: Trigger Warning è un'enorme delusione. Perchè? Per diversi motivi ma il suo problema più grande sta nella sceneggiatura. La trama di questo film, infatti, è incredibilmente debole e la sua resa sullo schermo non può che risultare lenta, caotica, senza capo né coda. Questa, infatti, è una di quelle storie che è talmente poco strutturata da non riuscire a lasciare nulla allo spettatore né dal punto di vista narrativo che emotivo.

Sono debolissimi, oltre alla trama, anche i personaggi che restano sempre uguali a se stessi per tutta la durata del film e rimangono stagnanti e senza personalità in superficie senza essere mai approfonditi o raccontati in una chiave più tridimensionale, intima, emotiva. La stessa Jessica Alba risulta piatta nella sua recitazione e il suo personaggio è talmente inconsistente che non si riesce a capire chi sia davvero, quale sia la sua personalità, il suo modo di pensare, la sua essenza.

La storia di Trigger Warning scorre solo perché il tempo passa ma a chi la guarda non resta nulla, né intrattenimento, né coinvolgimento emotivo. Una delusione totale per un film e un'attrice da cui ci si aspettava molto di più.

Fatevi un favore, scegliete di guardare qualcos'altro.

Voto: 4,5