Tutta la luce che non vediamo 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Su Netflix è appena arrivata una nuova serie drammatica ispirata al romanzo premio Pulitzer di Anthony Doerr, Tutta la luce che non vediamo. Si tratta di una serie di quattro episodi che racconta una storia che approfondisce la natura dei legami umani con grande tatto e dolcezza. Diretta d Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight, questa serie vede il ritorno sul piccolo schermo di Hugh Laurie, che tutti conosciamo come "Dr. House" e Mark Ruffalo oltre agli esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton. Ma se siete tra coloro che hanno visto e apprezzato questa delisiosa serie Netflix ambientata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale vi starete già chiedendo se ci sarà o meno un continuo di questa storia. Tutta la luce che non vediamo 2 ci sarà? Scopriamolo insieme.

Tutta la luce che non vediamo: la trama

Tutta la luce che non vediamo è una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

Tutta la luce che non vediamo 2 ci sarà?

Ci sarà una seconda stagione di Tutta la luce che non vediamo? La risposta è no in quanto questa serie è stata concepita come miniserie di quattro episodi con un inizio e una fine già stabiliti. Quindi, non ci sarà un continuo per questa serie anche se, i presupposti, ci sarebbero e una ulteriore stagione di questa serie potrebbe approfondire il rapporto tra Marie-Laure e Werner e il loro futuro. L'unico modo per far cambiare idea a Netflix, però, sarebbe il fatto che questa serie diventi una tale successo da permettere al colosso di streaming di poter pensare a un possibile continuo della storia. Per ora, però, la serie finisce qui.

Tutta la luce che non vediamo 2: quando esce su Netflix

Se dovesse essere rinnovata, Tutta la luce che non vediamo 2 potrebbe debuttare su Netflix nel 2025.