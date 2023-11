Tutta la luce che non vediamo, su Netflix, è una serie deliziosa

Tutta la luce che non vediamo

Poesia. Magia. Speranza. Sono questi gli elementi principali della nuova miniserie Netflix Tutta la luce che non vediamo. Tratta dal romanzo premio Pulitzer di Anthony Doerr e diretta da Shawn Levy, questa serie di soli 4 episodi è pronta a regalare al pubblico una storia drammatica ma allo stesso tempo leggera, provocare una riflessione profonda ma anche propositiva e creare uno spettacolo fatto di ombre ma soprattutto luci, disperazione ma anche speranza, guerra ma soprattutto legami umani.

Ciò che rende speciale Tutta la luce che non vediamo, oltre alla magnifica interpretazione di Hugh Laurie che torna sul piccolo schermo dopo Dr. House nei panni di un personaggio interessantissimo, è la grande capacità di questa serie di puntare tutto il racconto sull'incredibile potere dei legami tra esseri umani e di mostrare quanto, anche nel momento più buio, si possa trovare una luce, una scintilla di speranza, un briciolo di vita ancora pronta ad andare avanti. Questa serie, nei suoi dialoghi profondi, nella sua affascinante fotografia e in una regia decisamente ben curata, riesce a essere delicata e crudele allo stesso tempo, sofisticata e ruvida, triste ma soprattutto poetica.

Tutto gira attorno alla storia di una ragazzina cieca, Marie-Laure, e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

Tutta la luce che non vediamo è il classico esempio di una serie che non ha bisogno di chissà quante puntate o stagioni per lanciare un messaggio importante ed esprimere la propria essenza. Lo fa in breve tempo e con efficacia, lo fa con le parole giuste e dei dialoghi che non eccedono mai, lo fa con gli sguardi, il silenzio, con i flashback e con un insieme di personaggi perfettamente studiati per raccontare una storia che potesse arrivare dritta al cuore del pubblico senza troppi fronzoli.

Scegliete Tutta la luce che non vediamo, guardatela, gustatela minuto dopo minuto e lasciatevi travolgere dalla magia che questa serie è in grado di emanare. Non ve ne pentirete perché questo titolo Netflix è una vera delizia.

Voto: 7 e mezzo