Tutta la luce che non vediamo, la spiegazione del finale (e chi muore)

Tutta la luce che non vediamo è una miniserie Netflix di quattro episodi, adattamento del romanzo omonimo premio Pulitzer di Anthony Doerr. Questa miniserie, diretta da Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight racconta una storia emozionante fatta di legami umani e di speranza. Ma come finisce Tutta la luce che non vediamo? Cosa succede nell'ultimo episodio e quale personaggio perde la vita alla fine del racconto? Scopriamolo insieme.

Tutta la luce che non vediamo: la trama

Tutta la luce che non vediamo è una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

Tutta la luce che non vediamo: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

L'ultimo episodio di Tutta la luce che non vediamo mette fine a una storia fatta di dramma ma anche d'amore, di tristezza e solitudine ma anche legami umani e speranza. A S. Malò gli americani stanno arrivando ma appena prima del loro arrivo la sorella di Etienne morirà passando a lui il comando della resistenza. Werner, l'ufficiale tedesco genio delle radio, viene catturato dai membri della resistenza che, però, vogliono ucciderlo ma Etienne riconosce la sua bontà e sceglie di proteggerlo e salvargli la vita. Il ragazzo, infatti, poco prima lo aveva riconosciuto come Il Professore che da piccolo gli aveva cambiato la vita con i suoi insegnamenti alla radio e dopo lo scoppio di alcuni missili che hanno ucciso i membri della resistenza presenti sul luogo, Etienne è in fin di vita ma Werner riesce a salvarsi e gli promette di proteggere Marie-Laure. Appena prima di morire, Etienne, che finalmente è riuscito a uscire di casa con l'aiuto della sua nipotina, ammette che "una tigre è più contenta morta che in una gabbia" e così, muore. A questo punto Marie-Laure è nella soffitta di casa di Etienne e sta per essere catturata dal comandante tedesco che è alla ricerca della pietra preziosa che potrebbe salvargli la vita. Lui, però, rivela a Marie-Laure di aver ucciso suo padre dopo averlo catturato perché non aveva voluto rivelargli dove si trovasse la pietra e così, Marie-Laure è distrutta dal dolore. Dopo aver posizionato una bomba per aprire la porta della soffitta e rendere sorda la ragazza, il comandante riesce a entrare nella soffitta ma Marie-Laure ha in mano una pistola. Inizia una lotta tra i due e la ragazzina, alla fine, riesce a sparargli in testa grazie anche all'aiuto di Werner che è accorso per salvarla. Il comandante, così, cadrà a terra con la pietra che scoprirà essere proprio dentro il modellino che il padre di Marie-Laure le aveva costruito ma non fa in tempo a toccarla. Marie-Laure e Werner scoprono di essere legati da Etienne che entrambi ascoltavano alla radio da bambini e che gli ha cambiato la vita. Consapevoli di questo legame i due si baciano e si promettono di rivedersi dopo che lui si fosse costituito agli americani che, ormai, sono in città e hanno sconfitto i tedeschi.

La serie finisce con Marie-Laure che prende la pietra, senza toccarla direttamente e la butta in mare.