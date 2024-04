Tutte le nuove uscite Netflix di maggio 2024

Arriva per Netflix un nuovo mese d'oro dopo aprile 2024 che ha lanciato tantissimi titoli tra i più attesi dell'anno, da Fabbricante di lacrime a Briganti, da Ripley a Kiseiju La zona grigia, fino a passare alla serie fantasy Dead Boy Detectives. Le nuove uscite di maggio 2024, però, non sono da meno, anzi sono tanti i nuovi titoli "bomba" della piattaforma di streaming pronti a debuttare sul catalogo Netflix questo mese. Tra questi il più atteso di tutti: Bridgerton che torna proprio questo maggio 2024 con la sua terza stagione. Ma non è finita qui perché a maggio arriva anche il biopic su Gianna Nannini, Sei nell'anima, il nuovo film con Jennifer Lopez Atlas e la serie sudcoreana erede di Squid Game, The 8 Show. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità Netflix di questo maggio 2024.

I titoli più attesi

Sei nell'anima (2 maggio)

Il mese di maggio 2024 inizia con un biopic dedicato alla star italiana del rock Gianna Nannini. Si intitola Sei nell’anima ed è un film con protagonista Letizia Toni nei panni dell’icona del rock femminile italiano, è in arrivo solo su Netflix proprio a inizio maggio 2024. Sei nell’anima accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Fanno parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.

Bridgerton 3 (16 maggio)

E poi, la serie più attesa dell'anno: Bridgerton che torna su Netflix con la sua terza stagione proprio a maggio 2024. Dedicata alla storia di Penelope e Colin, Bridgerton torna con tante novità tra cui una nuova showrunner: Jess Brownell. Penelope dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui ma ha deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito.

Atlas (24 maggio)

Arriva sempre a maggio 2024 il nuovo film di fantascienza con Jennifer Lopez, Atlas. Si tratta di un action thriller futuristico ambientato nello spazio scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite e diretto da Brad Peyton. La storia è quella di Atlas Shepherd, una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale. Atlas si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando i piani vanno a rotoli, la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità dall'intelligenza artificiale è fidarsi proprio di questa.

Tutte le uscite Netflix del 2024: serie tv

Un uomo vero (2 maggio)

T・P BON (2 maggio)

Bodkin (9 maggio)

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román (10 maggio)

Bridgerton 3 (16 maggio)

The 8 Show (17 maggio)

Garouden: The Way of the Lone Wolf (23 maggio)

Mulligan 2 (24 maggio)

Eric (30 maggio)

Raising Voices (31 maggio)

Tutte le uscite Netflix del 2024: film