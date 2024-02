Tutte le nuove uscite Netflix di marzo 2024

Arriva per Netflix un mese d'oro. Le nuove uscite di marzo 2024, infatti, sono tra le più attese e le più promettenti per la piattaforma di streaming con alcuni titoli "bomba" pronti a debuttare sul catalogo Netflix e regalare molte emozioni. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuove novità molto ma molto interessanti. Basta pensare che proprio a marzo 2024 uscirà su Netflix la serie sulla storia di Rocco Siffredi, Supersex ma anche il film di fantascienza con Adam Sandler, Spaceman. E come non citare la serie sci-fi tratta dalla trilogia di Liu Cixin Il problema dei tre corpi, il film fantasy con Milly Bobby Brown, Damsel e il finale di Young Royals. Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto quello che Netflix ci regalerà in questo nuovo mese di marzo 2024 che sembra essere proprio uno dei mesi migliori del nuovo anno seriale di Netflix.

I titoli più attesi

Supersex

Supersex è la nuova e attesissima serie Netflix liberamente ispirata alla vita e alla carriera dell'attore pornografico Rocco Siffredi. A vestire i suoi panni è Alessandro Borghi che diventa, sul piccolo schermo, il pornodivo di origini abruzzesi star mondiale del settore del cinema pornografico. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo. La serie, in 6 episodi, è diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

Spaceman

A marzo 2024 arriva anche il nuovo film di fantascienza con Adam Sandler, Spaceman. Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell'universo, l'astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi. Questo film diretto da Johan Renck e tratto dal romanzo Il cosmonauta è anche interpretato da Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Il problema dei 3 corpi

Marzo 2024 è anche il mese del debutto della serie sci-fi ispirata alla ttrilogia di Liu Cixin, Il problema dei 3 corpi. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Damsel

E sempre a marzo 2024 debutta su Netflix anche il nuovo film con Milly Bobby Brown (Stranger Things), Damsel. Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Tutte le serie tv in uscita su Netflix a marzo 2024

Date da mangiare a Phil (1 marzo)

Furies (1 marzo)

The Program (5 marzo)

Full Swing Una stagione di Golf (6 marzo)

Supersex (6 marzo)

ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla (7 marzo)

The Gentlemen (7 marzo)

Young Roylas 3 (11 marzo)

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda (12 marzo)

Bandidos (13 marzo)

Girls5Eva - La rivincita delle pop star 3 (14 marzo)

Chicken Nugget (15 marzo)

Iron Reign (15 marzo)

Il caso Outreau: un incubo francese (15 marzo)

Physical: da 100 a 1, stagione 2 (19 marzo)

Sempre Reinas (19 marzo)

Il problema dei 3 corpi (21 marzo)

Buying Beverly Hills (22 marzo)

Satu (27 marzo)

Is it cake (29 marzo)

Tutti i film in uscita su Netflix a marzo 2024