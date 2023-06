La saga di Tyler Rake avrà anche un terzo capitolo

Tyler Rake 3 ci sarà! Netflix ha appena annunciato il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del mercenario australiano sotto copertura Tyler Rake anche per un terzo film. Dopo l'uscita del capitolo due della saga d'azione di Netflix, firmata Sam Hargrave e ispirata alla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González è stato confermato il ritorno di Tyler Rake anche per un terzo film durante l'evento di Netflix Tudum, dedicato alle novità della piattaforma di streaming per la nuova stagione. Ma cosa sappiamo finora su Tyler Rake 3 e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

This just in from #TUDUM: @chrishemsworth announced that Extraction 3 is in the works! — Netflix (@netflix) June 17, 2023

Tyler Rake, di cosa parla la saga di film con Chris Hemsworth

Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Sul terzo capitolo della saga, finora, non abbiamo ancora informazioni precise riguardanti la trama ma possiamo immaginare che la storia ripartirà proprio da dove è stata interrotta nel secondo film.

Quando esce Tyler Rake 3 su Netflix

Essendo appena uscito il secondo capitolo della saga di Tyler Rake possiamo immaginare di poter vedere Tyler Rake 3 su Netflix tra il 2024 e il 2025.