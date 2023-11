Ultima chiamata per Istanbul: il nuovo film turco (romantico) di Netlfix, quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo film turco. Negli ultimi anni, la piattaforma di streaming, ha puntato molto sulle serie e i film turchi che hanno avuto un grande successo anche negli altri Paesi affermandosi come un genere a sé molto apprezzato, soprattutto in Italia. E dopo serie com Ambizione, Anime False, Il Sarto arriva su Netflix un film romantico pronto a farvi innamorare. Si intitola Ultima chiamata per Instanbul ed è una commedia sull'amore e le seconde opportunità. Se siete già curiosi, ecco trama, trailer e data di uscita di Ultima chiamata per Istanbul.

Ultima chiamata per Istanbul: la trama

Ultima chiamata per Istanbul è una storia su New York, l'amore e le seconde chance. Serin e Mehmet si incontrano per caso all'aeroporto mentre sono in partenza per New York da Istanbul e si lasciano trascinare in un'indimenticabile notte di avventura, desiderio e tentazione nella Grande Mela. Insieme trascorrono i momenti più belli delle loro vite, ma c'è solo un problema: sono entrambi sposati.

Ultima chiamata per Istanbul: trailer

Ultima chiamata per Istanbul: quando esce su Netflix

Ultima chiamata per Istanbul debutterà su Netflix il prossimo 24 novembre alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.