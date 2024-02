Un coro si applausi, Netflix lancia una nuova serie turca: di cosa parla e quando esce

Netflix continua a sfornare nuove serie e film turchi. Si amplia la sezione della piattaforma di streaming dedicata ai titoli provenienti dalla Turchia che, negli ultimi anni, stanno conquistando il pubblico con storie originali e appassionanti. Ed è così che dopo Kübra e Cenere, arriva su Netflix una nuvoa serie drammatica turca: Un coro di applausi. Si tratta di una serie drammatica che racconta la storia di una famiglia il cui figlio mette in discussione l'esistenza umana sentendo la mancanza della sua vita precedente. Se già questa breve sinossi vi ha incuriosito, entriamo più nel dettaglio e scopriamo quando potremo vedere su Netflix Un coro di applausi.

Un coro di applausi: la trama

Una madre, un padre e un figlio che mette in discussione la natura dell'esistenza e sente la mancanza della sua vita precedente in un'arancia. Questa è la storia dei membri di una famiglia nucleare e del loro percorso nel corso di decenni mentre affrontano e sfidano loro stessi e la società in cui vivono.

Un coro di applausi: chi c'è nel cast

Il cast della nuova serie turca di Netflix Un coro di applausi è composto da tre attori protagonisti: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman e Cihat Süvarioğlu.

Un coro di applausi: quando esce su Netflix

Un coro di applausi debutta su Netflix il 29 febbraio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.