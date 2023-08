Un giorno e mezzo: tutto sul nuovo thriller Netflix diretto da Fares Fares

Sta per arrivare su Netflix un nuovo thriller ad alta tensione diretto dall'attore di Westworld, Chernobyl e La Ruota del Tempo, Fares Fares. Si tratta del primo progetto da regista per l'attore libanese naturalizzato svedese che racconterà, con il film Un giorno e mezzo, una storia drammatica e piena di colpi di scena. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sulla trama di Un giorno e mezzo e quando potremo trovare su Netflix questo thriller svedese che sembra essere davvero promettente. In più, una clip dal film ci darà un piccolo assaggio di cosa ci aspetta da questo nuovo film Netlfix.

Un giorno e mezzo: di cosa parla

Per ricongiungersi con la figlia, Artan (Alexej Manvelov) prende in ostaggio l'ex moglie Louise (Alma Pöysti) e intraprende con lei e l'agente di polizia Lukas (Fares Fares) un viaggio in auto travolgente e ricco di emozioni. L'avventura li porta ad attraversare la campagna svedese durante un'estate calda e con la polizia alle calcagna.

Un giorno e mezzo: la clip ufficiale e il trailer

Un giorno e mezzo: quando esce su Netflix

Un giorno e mezzo debutterà su Netflix il 1 settembre 2023.