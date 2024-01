Un inganno di troppo avrà una seconda stagione?

Un inganno di troppo è la serie thriller di David Moore più vista al momento in Italia. Un thriller pieno di colpi di scena che con la sua trama avvincente e i suoi personaggi ben scritti ha saputo attirare davanti al piccolo schermo moltissimi utenti Netflix. Un successo non annunciato ma meritato per questa serie che ha aperto il 2024 con molto entusiasmo arrivano a superare, in quanto a visualizzazioni, anche serie più popolari come Berlino, spin-off de La casa di carta. Ma dopo aver visto il finale inaspettato e scioccante di Un inganno di troppo, cosa sappiamo su un suo eventuale continuo? Ci sarà Un inganno di troppo 2?

Un inganno di troppo: la trama

Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Fool Me Once segue questi personaggi in una emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, la madre protettiva di Joe.

Un inganno di troppo 2 ci sarà e quando esce su Netflix?

In molti si stanno chiedendo, come di consueto, se Un inganno di troppo avrà o meno una seconda stagione. Stando al suo finale, però, sembra alquanto improbabile che la serie possa avere un continuo e purtroppo è proprio così. Come mai? Perché questo titolo Netflix è stato pensato per essere una miniserie, quindi, una serie che si conclude in 8 episodi e per cui non è prevista una seconda stagione.

Solitamente le miniserie non hanno un continuo anche se, nella storia di Netflix, ci sono stati dei casi in cui anche se un titolo era nato come serie limitata, dopo l'enorme successo di pubblico, ha ottenuto ulteriori stagioni. È proprio quanto accaduto a un altro thriller amatissimo di Netflix, The Watcher. Sarà lo stesso anche per Un inganno di troppo? Staremo a vedere.