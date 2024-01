Un inganno di troppo, la spiegazione del finale (che lascia a bocca aperta)

Il 1 gennaio 2024 è uscita su Netflix una miniserie thriller che è attualmente la più vista in Italia. Si intitola Un inganno di troppo ed è una serie inglese di 8 episodi piena di colpi di scena e con una storia di cui è impossibile non fissarsi. Ma come finisce Un inganno di troppo? Cosa succede nel finale che lascia a bocca aperta? Scopriamolo insieme.

Un inganno di troppo: la trama

Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Fool Me Once segue questi personaggi in una emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, la madre protettiva di Joe.

Un inganno di troppo: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER)

Un finale al cardiopalma quello di Un inganno di troppo, la miniserie thriller piena di colpi di scena di Netflix. Ed è proprio con un incredibile colpo di scena che si apre l'ultimo episodio della serie: a uccidere Joe è stata Maya che aveva scoperto tutta la verità sui suoi crimini. Joe, infatti, ha ucciso sua sorella Claire, facendo finta fosse colpa di qualche ladro ma Maya aveva scoperto la verità e dopo averlo affrontato e ascoltato la sua confessione gli ha sparato con la stessa pistola con cui lui aveva sparato a sua sorella. Poi ha fatto finta che a uccidere Joe fossero stati dei ragazzi in moto che erano passati per strada.

Il motivo per cui Joe ha ucciso Claire è che lei, che lavorava con lui nell'azienda farmaceutica della sua famiglia, aveva scoperto la loro truffa. Loro, infatti, falsificavano i risultati delle sperimentazioni e vendevano farmaci che provocavano dipendenza e altri terribili effetti collaterali. Quindi Joe, per salvare gli affari di famiglia, ha ucciso la sorella della sua stessa moglie.

Inoltre, Joe è anche responsabile della morte del suo vecchio compagno di classe Theo Mora e anche di Tommy Dark e di suo fratello minore Andrew, che ha buttato da uno yacht facendolo affogare perché questo voleva confessare che proprio Joe lo aveva ucciso facendolo bere fino alla morte.

Dopo che Maya ha deciso di andare dai Barket per farli confessare una volta per tutte, la mamma di Joe nonché sua suocera, le ha proposto un patto: quello di incolpare Joe di tutto, tanto lui ormai era già morto. Però, Neil Barket, amministratore delegato dell'azienda di famiglia, ha preso in mano unaa pistola lasciata da Maya su un tavolo della stanza e le ha sparato, uccidendola. Lui, però, come nessuno nella stanza (tranne Maya), sapeva che la scena non solo era stata ripresa ma era in diretta sui social. Così tutti hanno assistito alla morte di Maya per mano di Neil e alla confessione della famiglia Barket. Maya aveva pianificato tutto, perfino la sua morte, tutto per poter avere giustizia e mostrare a tutti qual era la verità.

Così la serie, dopo la morte di Maya, riprende la storia 18 anni dopo e mostra che Lily, la bimba di Maya ormai cresciuta, ha appena avuto una bimba che ha chiamato come sua madre. Ed è così che finisce uno dei thriller Netflix più belli degli ultimi anni.