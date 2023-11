Un inganno di troppo, la nuova miniserie thriller di Netflix, trama e quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova miniserie thriller pronta a lasciarvi con il fiato sospeso. Si intitola Un inganno di troppo ed è una serie di 8 puntate scritta da Danny Brocklehurst e diretta da David Moore. In questa serie Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. Ma cerchiamo di addentrarci di più nella trama di questa serie e scopriamo quando la troveremo sul catalogo Netflix.

Un inganno di troppo: la trama

Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati? Un inganno di troppo segue questi personaggi in un'emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, la madre protettiva di Joe.

Un inganno di troppo: quando esce su Netflix

Un inganno di troppo debutterà su Netflix il 1 gennaio 2024.