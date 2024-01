Il thriller che tutti stanno guardando su Netflix (e perché)

Un inganno di troppo

Il 2024, per Netflix, si è aperto all'insegna dei colpi di scena con l'uscita di una nuova miniserie thriller proprio il 1 gennaio 2024. Parliamo di Un inganno di troppo, un thriller di 8 episodi con protagonista la bravissima e stilosissima Michelle Keegan nei panni di un'ex militare alle prese con innumerevoli misteri da risolvere, in primis la ricomparsa di suo marito dopo che lei credeva morto. Poco pubblicizzato ma subito adocchiato dal pubblico, Un inganno di troppo è attualmente la serie tv più vista su Netflix. Questo titolo, infatti, è arrivato in pochi giorni a superare perfino l'acclamatissima Berlino, spin-off de La casa di carta di cui si è parlato tantissimo. Ma se a prima vista Un inganno di troppo sembra il classico thriller di poco conto, dopo averlo visto dall'inizio alla fine, possiamo dire che, in effetti, tutto questo successo lo merita davvero. Un inganno di troppo è un thriller fatto benissimo e adesso vi spieghiamo perché.

La storia raccontata da Un inganno di troppo è quella di una donna, ex militare, che vive contemporaneamente il lutto della perdita di suo marito e il trauma di un errore fatale fatto durante un giorno di lavoro. In più ha una bambina piccola e ha recentemente perso anche sua sorella. Maya cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto. E mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti.

La carta vincente di questa storia, scritta da Danny Brocklehurst e diretta da David Moore, è che è costruita con un rigore, una precisione e un'attenzione ai dettagli da manuale. Un inganno di troppo, infatti, è come dovrebbe essere qualsiasi thriller che si rispetti. È coinvolgente, pieno di suspense e colpi di scena, aggiunge costantemente con risvolti di trama che cambiano all'improvviso le carte in tavola e pone un'attenzione all'evoluzione della psicologia dei personaggi che rende questa serie molto più profonda e stratificata di quanto sembri all'inziio.

Ogni episodio permette al pubblico di addentrarsi in una storia fitta di intrighi, misteri e nuovi elementi a cui dare una spiegazione plausibile che crea una linea emozionale in continua crescita fino al picco del finale che sconvolge tutto. Interessantissima la protagonista femminile che diventa esempio di donna forte e indipendente ma anche di persona in grado di commettere grossi errori dando così, a questa eroina, ache difetti che la rendono più "umana".

Una menzione speciale va fatta ai personaggi secondari di questa serie che arricchiscono la trama di sfumature affascinanti e inaspettate rendendola ancora più ricca e piacevole da seguire. Sono tanti, infatti, gli spunti argomentativi che danno profondità alla trama e che provengono proprio dai personaggi che contornano la storia principale. C'è un focus sulle dipendenze, sulla salute mentale, sul ruolo del senso di colpa nella vita delle persone, sulle conseguenze psicologiche di un forte stress, sulla maternità e paternità e molto altro ancora.

Quindi se amate i thriller e cercate una serie fatta come si deve guardate Un inganno di troppo su Netflix, non ve ne pentirete.

Voto: 7,5