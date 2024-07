Eddie Murphy dopo 40 anni è ancora irresistibile

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F

Eddie Murphy dopo 40 anni è tornato nei panni del detective Axel Foley in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il quarto capitolo della saga Un piedipiatti a Beverly Hills iniziata nel 1984 con il primo capitolo. Diretto da Mark Molloy, questo nuovo film d'azione riporta sullo schermo il detective Axel Foley, uno dei più amati personaggi interpretati al cinema da Eddie Murphy che è pronto a riconquistare ancora una volta il suo pubblico con la sua iconica ironia, irriverenza e simpatia.

Sequel di Un piedpiatti a Beverly Hills III, del 1994, Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F esce su Netflix il 3 luglio e racconta una storia di complotti, sparatorie, inseguimenti, corruzione ma anche una storia d'amore tra un padre e una figlia che non sanno come fidarsi l'uno dell'altra, tra un uomo e una donna che hanno paura di amarsi, tra vecchi amici che non vogliono rinunciare all'adrenalina della vita da poliziotti, sfidare le regole e soprattutto divertirsi insieme.

Nel cast del film, oltre a Murphy c'è anche Taylour Paige nei panni di sua figlia, Joseph Gordon-Levitt che interpreta il fidanzato della figlia e il suo nuovo partner in crime e tornano anche i vecchi amici di Axel, Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton).

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto film della saga?

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, intrattenimento, comicità, azione e un cast vincente

Guardare Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F è un vero piacere per gli occhi, per l'umore, per il cuore. Questo film, lungo quasi due ore, non fa mai pesare la sua durata ma riesce continuamente a intrattenere il pubblico con un ritmo incalzante che spazia da scene d'azione ad altre più introspettive, da momenti revival a nuovi personaggi ben scritti per un risultato finale a dir poco vincente.

Un ottimo lavoro di modernizzazione per questa saga che, nel 2024 ha dovuto adeguarsi per forza di cose ai cambiamenti della società e del linguaggio cinematografico ma una modernità che ha comunque lasciato che la storia non perdesse mai la sua identità originale.

Si ride, ci si appassiona alla trama avvincente, ci si immedesima nei vari personaggi che sono tutti anti-eroi che non hanno paura di mostrare le loro stranezze, unicità e anche fragilità. Tutti i personaggi hanno qualcosa da dire e dare al film e ognuno si incastra alla perfezione intorno al cardine della storia: Eddie Murphy che dopo tutti questi anni non ha perso il suo piglio.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F è l'esempio perfetto di come i sequel andrebbero fatti e con la sua leggerezza, ironia e capacità di creare un legame con il pubblico siamo certi sarà il nuovo grande (e meritato) successo di Netflix ed Eddy Murphy.

Voto: 7,4