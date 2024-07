Un piedipiatti a Beverly Hills: tutti i film della saga e dove vederli in streaming

La saga di "Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills" ha contribuito, tra gli anni '80 e i '90, a rendere Eddie Murphy una delle stelle più luminose del firmamento hollywoodiano contemporaneo. Già annunciata poco dopo l'uscita del terzo capitolo, la possibilità di vedere un quarto film sembrava naufragata. In tempi di revival, invece, a partire dal 3 luglio 2024, Eddie Murphy approda su Netflix con "Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F". Per l'occasione proponiamo una breve carrellata sui film della fortunata saga, indicando le piattaforme che offrono la possibilità di vederli in streaming.

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

Dopo l'omicidio del suo amico d'infanzia, il brillante detective di Detroit Axel Foley si dirige verso Beverly Hills, terra di mare e di sole, con l'obiettivo di rintracciare l'assassino e consegnarlo alla giustizia. Ben presto, Axel, con i suoi metodi non convenzionali, scopre un'operazione di spaccio di droga gestita dal potente boss locale, Victor Maitland. Il protagonista si trova rapidamente nei guai e il tenente Andrew Bogomil desidera che lasci la città. Ora, Axel deve collaborare con i detective John Taggart e Billy Rosewood per smascherare la complessa cospirazione e portare a termine ciò che ha iniziato. Axel, con il suo totale disprezzo per le procedure ufficiali, si mette a lavoro.

"Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills" (1984, di Martin Scott) è disponibile, per gli abbonati, su: Natflix, NOW TV, Paramount Plus; a noleggio e in vendita su: Amazon Video, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Rakuten TV; in vendita su Chili.

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II

Tre anni dopo gli eventi del primo film, il detective di Detroit Axel Foley, ritorna a Beverly Hills, in seguito a un tentato omicidio del capitano Andrew Bogomil. Sullo sfondo di una serie apparentemente infinita di furti violenti e ben organizzati, ribattezzati "Crimini dell'Alfabeto", i detective Billy Rosewood e John Taggart si trovano in difficoltà nel risolvere il caso. Una affascinante quanto astuta sicaria, legata a un traffico internazionale di armi, è la principale sospettata. Il temerario e scaltro Axel e i suoi partner devono risolvere questo complicatissimo caso.

"Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II" (1997, di Tony Scott) è disponibile, per gli abbonati, su: Natflix, NOW TV, Paramount Plus, Sky GO; a noleggio e in vendita su: Amazon Video, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Rakuten TV; in vendita su Chili.

Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III

Dopo un tentativo fallito di sventare un'operazione illegale in un'autofficina di Detroit, Axel Foley si ritrova ancora una volta sotto il sole di Beverly Hills, sulle tracce di una sfuggente banda di assassini spietati. Qui, con l'aiuto di vecchi amici, Serge, il recentemente promosso Billy Rosewood, e il suo partner Jon Flint, il protagonista cerca il nascondiglio dei criminali, situato proprio sotto il naso di tutti: il parco a tema di Southern California, WonderWorld. Bisogna però convincere la gente e la polizia che il capo della sicurezza del parco, Ellis DeWald, è un crudele criminale, e che il parco di divertimenti è, in realtà, una facciata per una pericolosa operazione.

"Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III" (1994, di John Landis) è disponibile, per gli abbonati, su: Natflix, NOW TV, Paramount Plus, Sky GO; a noleggio e in vendita su: Amazon Video, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Rakuten TV; in vendita su Chili.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F

Nei guai, Billy Rosewood, vecchio amico di Axel, viene fatto fuori dai malviventi. La trama vede il detective Foley tornare in azione a Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia viene minacciata, lei e Axel si alleano con un nuovo partner e i vecchi amici Billy Rosewood e John Taggart per intensificare le indagini e smascherare una cospirazione.

"Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F" (2024, di Mark Molloy) è disponibile a partire da mercoledì 3 luglio 2024 su Netflix.