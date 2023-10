Un raggio di sole al giorno, su Netflix un medical k-drama dai creatori di All of Us are Dead

Su Netflix sta per arrivare un nuovo k-drama, Un raggio di sole al giorno, ispirato alla reale esperienza di un'infermiera psichiatrica. Si tratta di un medical drama sudcoreano diretto e scritto da Lee Jae Gyoo, nome dietro la serie horror di successo, All of Us are Dead, e tratto dal webton Morning Comes To The Mental Ward. Questa serie, di 12 episodi, è pronta a far emozionare e riflettere sul difficilissimo ruolo degli infermieri del reparto di psichiatria ma per capire meglio quello che dobbiamo aspettarci da Un raggio di sole al giorno, entriamo più nel dettaglio buttando un occhio sul trailer ufficiale.

Un raggio di sole al giorno: di cosa parla

Un raggio di sole al giorno è un dramma di guarigione incentrato su tanti tipi di incidenti che avvengono in un reparto psichiatrico. Basato sulle esperienze reali di un'infermiera psichiatrica, il dramma ruota attorno alla storia di Jung Da Eun.

Un raggio di sole al giorno: il trailer ufficiale

Un raggio di sole al giorno: quando esce su Netlfix

Un raggio di sole al giorno debutta su Netflix il 3 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.