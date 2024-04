Un uomo vero, la nuova miniserie Netflix con Jeff Daniels (e un cast stellare): trailer e quando esce

Jeff Daniels torna su Netflix dopo sei anni dall'uscita della serie western Godless che gli ha regalato un Emmy come migliore attore non protagonista e lo fa come protagonista di una nuova miniserie drammatica dal titolo Un uomo vero. Si tratta di un adattamento del romanzo di Tom Wolfe scritto dallo sceneggiatore e produttore di serie iconiche come Ally McBeal, The Practice e Big Little Lies e diretto dal premio Oscar Regina King che è dietro la macchina da presa in tre dei sei episodi della serie. Ma non è finita qui perché oltre a Jeff Daniels la serie è composta da un cast stellare.

Un uomo vero: la trama

Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

Un uomo vero: chi c'è nel cast (stellare)

Oltre al protagonista Jeff Daniel nei panni di magnate immobiliareCharlie Croker , il cast della serie comprende anche Diane Lane, attrice di House of Cards che interpreta il personaggio di Martha, ex moglie di Charlie. C'è anche Lucy Liu (Kill Bill Volume 1, Charlie's Angels) che interpreta Joyce Newman, fondatrice di un'aziendai successo ma ora alle prese con una crisi di coscienza, c'è anche l'attore di The Good Place William Jackson Harper che nella serie è Wes Jordan, il sindaco di Atlanta e la star di Ozark Tom Pelphrey che veste i panni di Raymond Peepgrass, un prestigioso agente in crisi personale e professionale. Oltre a loro ci sono anche Ami Ameen (I May Distroy You), Sarah Jones (For All Mankind), Jon Michael Hill (61st Street) e Chantè Adams di Ragazze Vincenti.

Un uomo vero: il trailer ufficiale

Un uomo vero: quando esce su Netflix

Un uomo vero esce su Netflix il 2 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.