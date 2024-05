"Un Uomo Vero" su Netflix è un viaggio dentro il cuore nero del sogno americano

Jeff Daniels e Sarah Jones in una scena di "Un Uomo Vero" disponibile su Netflix

"Un Uomo Vero" in origine era un romanzo di Tom Wolfe, il creatore stesso del concetto di new journalism in America. Su Netflix è arrivata la serie, che rielabora liberamente gran parte del materiale di Wolfe per mano di David E. Kelley, con la regia di Regina King eThomas Schlamme, per portarci dentro una storia di inganni, truffe, crimine, ingiustizia e miseria a tinte forti. Non tutto funziona in Un Uomo Vero, ma il risultato finale basta e avanza per donarci uno spaccato realistico, impietoso sulla società americana, sulla giungla che è dietro la retorica di libertà, su come bene o male certi vizi proprio non possa fare altro che salvarli e mantenerli sempre e comunque.

Un Uomo Vero - la trama

Atlanta, Georgia. Un Uomo Vero ci fa conoscere Charlie Croker (Jeff Daniels) un magnate e uomo d'affari spregiudicato, egocentrico e rozzo ma di grande fama e successo, almeno così pareva fino ad allora. Si perché Croker in realtà ormai da tempo vive sul filo del rasoio, ha debiti non saldati per oltre un miliardo di dollari con le banche e ora i vertici guidati da Harry Zale (Bill Camp) e supportati dall'ex assistente di Croker, Raymond Peepgrass (Tom Pelphrey) hanno deciso di riscuotere, metterlo in ginocchio e riprendersi i soldi. Croker si è risposato con la giovane Serene (Sarah Jones) e il rapporto con la ex moglie Martha (Diane Lane) è alquanto burrascoso. A difendere Croker, c'è l'avvocato Roger White (Aml Ameen), dilaniato da scrupoli morali e sensi di colpa, che è chiamato in contemporanea ad aiutare Conrad (Jon Michael Hill) il marito di Jill (Chanté Adams), la segretaria di Croker, finito accusato di aggressione per una banale multa stradale. In disparte ma non troppo, Joyce Newman (Lucy Liu), amica di Martha e che potrebbe giocare un ruolo imprevedibile in questa storia.



Un Uomo Vero è una serie ambiziosa, questo appare chiaro da estetica, regia, dal cast di primissimo livello. Tom Wolfe nel suo romanzo aveva attaccato frontalmente il sistema economico e sociale americano, in particolare quello che permette a pochi di disporre di un potere talmente grande, da diventare sostanzialmente dei satrapi intoccabili, in grado di aggirare ed infrangere molto spesso regole, leggi, di non pagare mai per i propri errori. Ma attenzione, come nella più classica della narrativa seriale contemporanea, Un Uomo Vero questo Croker non cè lo fa mai completamente odiare, così come non ci fa mai completamente patteggiare neppure per le sue nemesi. Jeff Daniels non ha avuto la carriera che poteva avere, ma rimane un caratteristica di grande caratura, e il consiglio è quello di guardarsi in lingua originale la serie, perché il lavoro che fa con questo personaggio, con quell'accento del Sud così pesante, è senza dubbio di grande impatto. Nelle sue mani questo magnate diventa prototipo perfetto del capitalista d'assalto americano che cinema e televisione ci ha spesso venduto come idolo.

Tuttavia Un Uomo Vero è abbastanza intelligente da sottolinearne fin da subito la fragilità, che va di pari passo naturalmente con l'egomania, il machismo, che poi è il vero, grande, tema sotterraneo di questa serie, che ci porta con un iter totalmente parallelo in un carcere, alle prese con un uomo che ha la sola sfiga di essere afroamericano, quindi oggetto di particolari attenzioni dopo un banale alterco con un agente di polizia. Il tutto in quella Georgia, che è e rimane ancora oggi uno degli Stati in cui il razzismo istituzionale è durissimo a morire. Al di là delle varie implicazioni narrative, entrambi questi filoni sono connessi dal concetto di giustizia, ma soprattutto di come quest'ultima sia distante dalla legge, che ne è solo un'ombra, una proiezione virgola e di conseguenza piena di difetti. Cinismo? Si e a piene mani fidatevi, ma è di quel tipo che fa benissimo.

Una serie piena di energia ma a cui manco la giusta raffinatezza

Un Uomo Vero unisce quindi tanti temi, ambientazioni, fa del Raymon di Pelphrey un personaggio molto interessante perché un mix incredibile di rabbia repressa, ambizione soffocata, insomma l'uomo medio che vorrebbe essere qualcosa di più ma non ci riesce, perché incapace di capire chi è e cosa vuole veramente. Da questo punto di vista, Un Uomo Vero più che di questo XXI secolo, pare essere, come del resto fu il romanzo originale, un ritratto dell'america capitalistica del passato. Oggi sappiamo che i grandi protagonisti usano metodi e narrazioni differenti, sono personalità più tecnocratiche, più furbe e astute di come Jeff Daniels tratteggia questa sorta di mix tra un John Wayne, un Donald Trump e un Rockfeller. Poi ci sono i personaggi femminili, che Diane Lane e Lucy Liu ci mostrano in perenne lotta con una società maschilista, che le ha oggettificate, e che sono inseguite dal tempo e dalla menopausa, sono diverse eppure identiche nel rappresentare la stessa faccia fatta di rabbia, sensi di colpa e la necessità di sopravvivere ai peccati degli uomini.

Un Uomo Vero ha dalla sua anche la capacità di farci arrivare la banalità di Croker, Zane, di tutti questi tizi cresciuti nel mito degli anni '80 yuppie, del culto della propria personalità. di questa virilità di facciata da esibire come un biglietto da visita ogni istante che si può. Ma più che i soldi, qui si capisce che conta il potere, la possibilità di farne uso tanto rozzo quanto teatrale, egoriferito. Sono ignoranti, vivono di citazioni prese a caso, di segni esteriori fatti di ranch, stalloni, cappelli, auto e orologi. Poi si fa un salto ed eccoci dentro le celle dove gli ultimi si distruggono a vicenda, dove però vigono le stesse dinamiche: fai la voce grossa, fatti valere, sii sempre rapido a mostrarti per ciò che non sei quando serve. La politica? Un gioco sporco di scambi e coltellate, il potere per il potere, senza più un briciolo di etica o di reale impegno, ma solo la corsa ad agguantare ciò che si può mentre si può, costi quel che costi.

Un Uomo Vero non ha la complessità shakespeariana di Succession, la riscrittura dell'originale di Tom Wolfe è in più aspetti fin troppo rozza, i personaggi sono talvolta tagliati con l'accetta, l'insieme appare quasi pretendere fin troppa indulgenza da parte dello spettatore. Croker e Zale si odiano, questo appare chiaro, ma manca un passato, un qualcosa che ci faccia appassionare a questo scontro tra vecchi maschi alfa. Ad ogni modo, soprattutto grazie al ritmo, l'insieme è gradevole, diretto nell'affrontare temi etici non da nulla, ancora oggi incredibilmente attuali in un paese che, da quel 1998 in cui il romanzo di Wolfe uscì, non ha in realtà assolutamente risolto nulla per ciò che riguarda le sue problematiche interne. I risultati in questi anni li abbiamo tutti avuti sotto gli occhi. Rimane il problema di questo cinismo a buon mercato che la serie spande e spende, una certa fretta che si avverte nei dialoghi e nello sviluppo dei personaggi, il che la rende un prodotto buono, ma poteva essere molto di più.

Voto: 6,5