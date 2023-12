Una famiglia quasi normale, come finisce (chi è il vero assassino)

Una famiglia quasi normale è la nuova serie Netflix di genere crime/thriller ispirata al romanzo omonimo dello scrittore svedese Mattias Edvardsson. Si tratta di una serie che sta facendo molto scalpore dal momento del suo debutto su Netflix finendo al primo posto in classifica tra i titoli più visti sulla piattaforma di streaming non solo in Italia ma nel mondo. Ma come va a finire la cupa e angosciante storia di Una famiglia quasi normale? Cosa succede nel finale di serie e, soprattutto, chi è il vero assassino della storia?

Una famiglia quasi normale: la trama

I Sandell sono una famiglia normale composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l'un l'altra?

Una famiglia quasi normale: la spiegazione del finale (chi è il vero assassino)

(ATTENZIONE SPOILER!)

L'ultimo episodio di Una famiglia quasi normale svela il grande mistero di questa serie, chi è davvero l'assassino del giovane 32enne, Christoffer Olsen, trovato accoltellato per strada. È stata Stella, la ragazza che frequentava, a ucciderlo oppure no? E come sono andati davvero i fatti in quella fatidica notte a Lund? Ci troviamo nel momento del processo. Stella è stata arrestata per l'omicidio di Chris ed è chiamata a testimoniare insieme a suo padre e alla sua migliore amica Adina. Quello che viene fuori, la sera prima dell'udienza, però, è che Adina sa qualcosa ed è coinvolta in questa vicenda e sarà la stessa ragazza ad andare dalla mamma di Stella, l'avvocata Ulrika a dirle la verità su quella notte. Le due, di comune accordo, decidono di aspettare l'udienza per rivelare al giudice la verità. E così Adina racconta di essere stata drogata da Chris quella notte e che lui l'ha stuprata dopo averla portata a casa sua. Un fatto che cambia le cose dato che, adesso, c'è un nuovo sospettato per la morte del giovane cioè Adina e non solo Stella. La verità è che quella notte Stella assiste allo stupro e cerca di fermare Chris con lo spray al peperoncino ma lui inizia a inseguire le due ragazze che scappano da casa sua. Lui le insegue con un coltello minacciandole ma inciampa per strada, così Stella prende il coltello e lo ammazza. Questo dettaglio, non rivelato al giudice, permette a Stella di venire assolta e di tornare a essere libera. Così la ragazza esce di galera e va a fare quel viaggio che aveva sempre sognato, in più perdona i genitori per non aver denunciato il suo stupro di quando aveva 15 anni. Ulrika decide di curare il suo alcolismo andando dagli alcolisti anonimi e suo marito decide di togliersi la veste da prete. I due, però, vogliono risanare il loro matrimonio dopo il tradimento di lei con l'avvocato della figlia. Alla fine della storia, ognuno supera i suoi traumi e ritrova un bell'equilibrio per andare avanti nonostante i momenti difficili.