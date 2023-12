Una famiglia quasi normale, su Netflix, è davvero così bella?

Da quando ha fatto il suo debutto su Netflix, la serie svedese Una famiglia quasi normale è finita subito al primo posto tra i titoli più visti in Italia. Un fatto non ha stupito più di tanto date le premesse della serie: una trama accattivante tratta da un libro con i tipici elementi del crime-thriller, una storia di famiglia con cui potersi immedesimare e quell'atmosfera cupa, misteriosa, angosciante ma allo stesso tempo affascinante che ha spinto chiunque, a radion veduta, a scegliere questo titolo tra le tante novità Netflix del momento.

Ma dopo aver finito di vedere Una famiglia quasi normale, possiamo dire con certezza che questa serie Netflix sia davvero così bella? Alla risposta definitiva ci arriviamo tra un attimo ma iniziamo con la trama di questo thriller svedese che un grande vantaggio ce l'ha ed è il coraggio di andare nel profondo, di affrontare temi delicati e attualissimi, dalla violenza sulle donne all'alcolismo, dal rapporto difficile genitori-figli, al tradimento e di fare tutto ciò con grande audacia, sfrontatezza e realismo.

La storia di Una famiglia quasi normale è quella, appunto, di una famiglia che apparentemente non ha nulla che non va ma che nel profondo è spezzata da delle crepe psicologiche dei suoi componenti che diventano vere e proprie voragini insanabili. Ci sono bugie, tradimenti, una fiducia che si è spezzata definitivamente e un non-detto che diventa la miccia per una vera e propria catasfrofe emotiva ma non è finita qui. I Sandell, infatti, sono una famiglia normale composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l'un l'altra?

Il bello di Una famiglia quasi normale, serie che inizia in modo molto drammatico per poi lasciare spazio a un mistero da risolvere e a innumerevoli spunti riflessivi sulla psicologia umana, è il suo non aver paura di sporcarsi le mani, di raccontare la parte più brutta e brutale dell'umanità, la sua parte più bassa. Una famiglia quasi normale mostra quanto siano impattanti sulla vita dei figli gli errori dei genitori, quanto siano pericolosi i silenzi in un matrimonio e quanto, per una ragazza spezzata dentro, sia difficile avere rapporti sani, fare le scelte giuste in amore e accettarsi per ciò che è. Una famiglia quasi normale è una serie spessa, che accumula sempre più tensione narrativa ma che non ha mai il timore di mostrare il brutto della vita. C'è violenza sessuale, psicologica, fisica, verbale ma c'è anche sempre la via d'uscita da tutto ciò. La serie, infatti, dà sempre al pubblico la possibiità di capire da dove nasce questa violenza e come si può risolvere e superare. Il percorso dei personaggi, nel corso del racconto, è fatto di equilibri spezzati, crolli emotivi, scatti di rabbia, errori ma anche di consapevolezze e rinascita. È un percorso di formazione crudo ma realistico, e assistere a tutto ciò per lo spettatore è da un lato impegnativo, dall'altro quasi catartico.

Una famiglia quasi normale è una serie che parla a tutti, ai giovanissimi e agli adulti, ai genitori e a chi, invece, ha scelto di non avere figli, parla a chi è in crisi e a chi, è in pace con se stesso ma una cosa è certa, nonostante la visione di questa serie sia psicologicamente dura, alla fine, ciò che resta, è un bell'esempio di persone che si redimono e che, non negando più i loro problemi ed errori, riescono ad andare avanti e migliorarsi.

È davvero così bella Una famiglia quasi normale su Netflix? Sì, per tutte queste ragioni, è una serie che vale la pena vedere. Ma se si ha voglia di leggerezza, allora, la scelta andrà rivolta altrove.

Voto: 7