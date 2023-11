Unica, arriva il docufilm Netflix su Ilary Blasi

"Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce" è con queste parole che Netflix ha annunciato l'arrivo di un docufilm su Ilary Blasi. Attraverso una pubblicità mandata in onda su Canale 5 e l'annuncio social postato in contemporanea questa sera con tanto di trailer, la piattaforma di straming ha presentato il suo nuovo docufilm, dal titolo Unica, che svelerà, attraverso il racconto in prima persona della showgirl e conduttrice italiana, tutta la verità sul suo divorzio con Francesco Totti che ha fatto parlare la stampa per mesi e mesi.

Unica, il trailer del docufilm Netflix su Ilary Blasi

Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Unica, il docufilm su Ilary Blasi, arriva il 24 novembre solo su Netflix. pic.twitter.com/XkJmS01iDH November 16, 2023

Unica: quando esce il docufilm Netflix su Ilary Blasi

Il docufilm Unica, dedicato a Ilary Blasi uscirà il 24 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.