Uno splendido errore, il nuovo teen drama Netflix, trama e quando esce

Netflix sta per lanciare un nuovo teen drama. Si tratta di Uno splendido errore, una serie per un pubblico teen e non solo ispirata al romanzo di Ali Novak, My Life With the Walter Boys. Ideata, diretta e prodotta da Melanie Halsall, questa serie di 10 episodi è un mix di dramma, romanticismo e comedy con tanti spunti riflessivi sulle difficoltà dei più giovani ad adattarsi a cambiamenti improvvisi. Ma cosa sappiamo finora su Uno splendido errore? Qual è la trama della serie e quando uscirà su Netlfix? Scopriamolo insieme.

Uno splendido errore: la trama

Dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, la quindicenne di Manhattan Jackie Howard deve imparare ad adattarsi a una nuova vita nella campagna del Colorado con una tutrice... e otto ragazzi molto esuberanti.

Uno splendido errore: chi c'è nel cast

Il cast di Uno splendido errore è composto da: Nikki Rodriguez (Jackie), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George), Noah LaLonde (Cole), Ashby Gentry (Alex), Connor Stanhope (Danny), Johnny Link (Will), Corey Fogelmanis (Nathan), Dean Petriw (Jordan), Lennix James (Benny), Alix West Lefler (Parker), Isaac Arellanes (Isaac), Myles Perez (Lee), Zoë Soul (Hayley), Alisha Newton (Erin) e Jaylan Evans (Skylar)

Uno splendido errore: il trailer

Uno splendido errore: quando esce su Netlfix

Uno splendido errore debutta su Netflix il 7 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.