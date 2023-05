Unsolved Mysteries, qual è la Netflix che ha fatto ritrovare la 15enne scomparsa Kayla Unbehaun

Le serie Netflix nascono con l'intento di raccontare storie, intrattenere, emozionare ma a volte possono avere il potere di risolvere casi rimasti irrisolti per anni. È quanto accaduto con la docu-serie Unsolved Mysteries, una serie iconica di Netflix, composta da tre stagioni, che propone storie di morti inspiegabili, sparizioni sconvolgenti e curiosi fenomeni paranormali. Questa serie, prodotta dagli stessi nomi dietro Stranger Things, ha raccontato tante storie irrisolte di cronaca nera ma è anche riuscita a risolverne una permettendo di ritrovare, dopo sei anni dalla sua sparizione, la 15enne Kayla Unbehaun.

Kayla Unbehaun, scomparsa sei anni fa quando aveva solo nove anni, è stata ritrovata proprio grazie a uno spettatore di Unsolved Mysteries che, mentre guardava la serie Netflix e nello specifico la puntata dedicata alla scomparsa di Kayle Unbehaun, l'ha riconosciuta. E proprio grazie a questa docu-serie Netflix, Kayla, è stata ritrovata dopo la segnalazione dello spettatore.

"Sono sopraffatto dalla gioia" è il commentato del padre della ragazza tramite il National Center for Missing and Exploited Children.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questa docu-serie Netflix che è riuscita a cambiare per sempre la vita di una persona.

Tutto su Unsolved Mysteries, la serie Netflix che ha salvato Kayla Unbehaun

Unsolved Mysteries è una serie Netflix creata da John Cosgrove e Terry Dunn Meurer. Si tratta di un documentario su diversi casi irrisolti della storia americana ed è iniziato con sette speciali sulla NBC il 20 gennaio del 1987 ma solo nel 1988 diventò una serie vera e propria con ben nove stagioni sulla NBC. Netflix ha deciso di lanciare un reboot di questa serie documentario nel 2019 creando una docu-serie con lo stesso produttore di Stranger Things, Shawn Levy che ha prodotto la serie insieme anche a Cosgrove-Meurer Productions e la stessa Netflix.

Ogni episodio di Unsolved Mysteries è dedicato a una storia e nello specifico a un singolo mistero irrisolto. Questa serie è diventata sempre più popolare e ha accumulato negli anni ben 3 stagioni. Oggi, Unsolved Mysteries è tornata sui titoli di tutti i giornali per la storia legata al ritrovamento di Kayla Unbehaun