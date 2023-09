Vasco Rossi: "Mi drogavo perché salire sul palco mi metteva angoscia. Negli anni '80 si facevano tutti"

La nuova docu-serie Netflix su Vasco Rossi, Il Supervissuto, ha riacceso i riflettori non solo sulla carriera musicale della rockstar di Zocca ma anche sulla sua vita privata e su quelle controversie di cui si è parlato molto in passato, prima tra tutte l'accusa di detenzione di cocaina e spaccio che ha portato Vasco a essere arrestato e a finire in galera, a Pesaro, per ben 22 giorni di cui 5 in isolamento. Era il 20 aprile del 1984 quando Vasco viene arrestato in una discoteca di Bologna consegnando di sua spontenea volontà i 26 grammi di cocaina ai carabinieri durante la perquisizione nel casolare di Casalecchio, a Bologna, dove abitava con i membri della sua band.

Oggi, a quasi 40 anni di distanza, in occasione della serie Netflix Il Supervissuto, Vasco Rossi è tornato a parlare dell'accaduto e ha commentato l'arresto e il suo possesso di cocaina sostenendo di usarla per se stesso ma di non averla mai spacciata.

"Ha dato ai carabinieri la quantità di cocaina che avevo in casa - commenta Vasco Rossi all'inizio dell'episodio 3 della serie -. Mi avevano detto che se avessi consegnato tutto subito avrei avuto le attenuanti, così la prendo e gliela dò. Gli dò la quantità che avevo che era di circa 20-30 grammi. Non andavo a comprarla tutti i giorni, ne compravo un grammo, due alla volta, mi facevo la scorta ma quando tu ne hai molta quantità loro ti considerano uno spacciatore. Io sono stato condannato e considerato uno spacciatore ma io non ho mai spacciato, questo lo voglio dire".

Una condanna che ha portato a una reclusione molto sofferta da Vasco con 5 giorni in cella di isolamento dove ha dovuto fare i conti con l'astinenza e con diversi disagi prisologici e non: "Avevo le formiche che salivano dove c'era il latte e lì mi sono risvegliato completamente", sono le parole di Vasco. Ma quell'esperienza l'ha cambiato nel profondo.

"Io sono stato il capro espiatorio degli anni '80 perché si facevano tutti ma sono stato l'unico a essere stato denunciato dal mio spacciatore - ha ribadito Vasco -. Secondo me volevano un po' fermarmi, c'era un mondo intorno che cercava di fermare un tipo di artista che iniziava a dare fastidio. Ho vissuto il carcere con lo spirito dell'esploratore".

Il carcere, infatti, ha fatto aprire gli occhi a Vasco facendogli capire quali erano i veri motivi dietro il suo abuso di alcool e droga.

"Salire sul palco mi metteva sempre angoscia quindi mi ubriacavo, mi facevo di tutto perché così mi dimenticavo della paura della prestazione" - ammete Vasco e da quel momento inizia un nuovo percorso dove le droghe restano un lontano ricordo.