Vasco Rossi debutta su Netflix con la serie Il Supervissuto

Vasco Rossi debutta su Netflix! La storia della rockstar di Zocca, padre di alcuni dei più grandi successi della storia della musica italiana, sarà raccontata in una docu-serie Netflix di 5 puntate dal titolo Vasco Rossi - Il Supervissuto. Ad annunciarlo è la stessa piattaforma di streaming pubblicando un teaser trailer del documentario a puntate dedicato a Vasco Rossi che sarà protagonista e voce narrante della sua stessa storia tra immagini di repertorio e racconti inediti. Ma entriamo più nel dettaglio per vedere le prime immagini in anteprima di Vasco Rossi - Il Supervissuto e scoprire quando uscirà su Netflix.

Vasco Rossi - Il Supervissuto, cosa aspettarsi dalla serie Netflix

Vasco Rossi - Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Il teaser trailer de Il Supervissuto

Quando esce Vasco Rossi - Il Supervissuto su Netflix

Il Supervissuto, docu-serie su Vasco Rossi, debutterà prossimamente su Netflix