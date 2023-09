Vasco Rossi: dal carcere (in isolamento) al flirt con Barbara D'Urso, 5 curiosità sulla rockstar

È arrivata su Netflix la docu-serie Il Supervissuto dedicata a Vasco Rossi, un racconto in cinque parti che ripercorrere i momenti più importanti della carriera e della vita della rockstar di Zocca. La serie, girata durante il periodo della pandemia, segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni. Ma per addentrarci al meglio in questo intenso racconto su Vasco Rossi, ecco un piccolo approfondimento sulla sua vita e carriera e qualche curiosità che, forse, non sapevate su Vasco Rossi. Prima di addentrarsi nella visione de Il Supervissuto, ecco 5 curiosità sulla vita di Vasco Rossi da scoprire.

5 cose da sapere su Vasco Rossi prima di vedere la serie Netflix Il Supervissuto

Vasco Rossi voleva fare il DAMS ma i iscrisse a Economia e Commercio

Vasco Rossi, oltre alla passione per la musica, nata fin da bambino grazie a sua mamma, grande appassionata, che lo spinse a soli 13 anni a partecipare alla manifestazione canora L'Usignolo d'oro a Modena, concorso che Vasco vinse, aveva anche un forte interesse per il teatro. Proprio per questo, durante i suoi anni a Bologna, sognava di iscriversi al DAMS per studiare teatro alternativo. Questa scelta, però, non fu vista di buon occhio da suo padre che lo costrinse, nell'autunno del 1972, a iscriversi al corso di laurea in Economia e Commercio dell'Università di Bologna.

Vasco Rossi ha vissuto in un capannone industriale

Vasco Rossi ha fatto una vita da vera rockstar e tra le tante case in cui ha vissuto, durante la sua carriera musicale, c'è anche un capannone industriale scelto dal cantante per isolarsi dalle distrazioni della vita cittadina e vivere di sola musica. Proprio dentro questo capannone, dove il rocker ha vissuto nei primi anni della sua carriera, sono nate molte canzoni dei suoi primi dischi. Vasco era talmente immerso in questo mondo parallelo che per settimane non usciva mai dal capannone, beveva solo latte e suonava e scriveva in continuazione. I suoi amici, per controllare che andasse tutto bene lì dentro, contavano le bottiglie di latte nel frigo davanti al capannone e se diminuivano voleva dire che Vasco c'era e che stava bene.

Vasco Rossi ha avuto un flirt con Barbara D'Urso

Tra le tante donne di Vasco c'è stata anche Barbara D'Urso con cui il rocker ha avuto un flirt negli anni '80. La conduttrice, rivelando di questo amore con Vasco aveva anche affermato che due delle sue canzoni fossero dedicate a lei: Brava e Incredibile romantica. Il rocker modenese, però, ha smentito svelando che i due brani erano stati scritti per Paola Panzacchi, primo amore di Vasco.

Vasco Rossi è stato in carcere in isolamento

Vasco Rossi è finito in carcere per 22 giorni di cui 5 in cella di isolamento. Il cantante, infatti, è stata arrestato nel 1984 per detenzione di cocaina e spaccio. Nel suo capannone, infatti, conservava 26 grammi di cocaina e dopo una perquisizione è stato arrestato e portato in prigione nel carcere di Rocca Costanza a Pesaro. Dopo il processo è stato scagionato dall'accusa di spaccio ma la condanna è per due anni e otto mesi con condizionale per la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel 1989 è condannato al pagamento di 2 milioni e 800 lire per quell'episodio.

Vasco Rossi ha tre figli da donne diverse (uno riconosciuto solo nel 2003)

Vasco Rossi ha tre figli, anche se spesso si sente parlare solo del figlio Luca nato da sua moglie Laura Schmidt. Oltre a Luca,nato nel 1991, il cantante ha altri due figli nati lo stesso anno, nel 1986, ma da due donne diverse: Davide e Lorenzo. Lorenzo è figlio di Gabriella Sturani, mentre Davide è figlio di Stefania Trucillo. Lorenzo è stato riconosciuto da Vasco solo nel 2003 dopo che il ragazzo ha scelto di sottoporsi all'esame del DNA.