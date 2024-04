"Sono io la vittima", parla la vera Martha di Baby Reindeer

Baby Reindeer è la serie Netflix sullo stalking diventata un fenomeno mondiale. Fin dal suo debutto sulla piattaforma di streaming, lo scorso 11 aprile 2024, questa serie ha subito catturato l'attenzione del pubblico per i temi trattati tra cui lo stalking, la violenza sessuale, la depressione, le dipendenze e per il modo con cui sono stati raccontati negli otto episodi dello show. A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che quella narrata da Baby Reindeer è una storia vera accaduta allo stesso creatore e attore protagonista della serie: il comico irlandese Richard Gadd.

Ma se il punto di vista di Gadd sull'accaduto lo conosciamo bene perché alla base del racconto di Baby Reindeer, cosa sappiamo sulla vera stalker di Richard Gadd che nella serie è chiamata con il nome di "Martha"? Chi è la donna che è diventata ossessionata dal comico al punto da arrivare a riempirlo di innumerevoli e-mail dal contenuto eccessivo, a pedinarlo e diventare il suo peggiore incubo e, soprattutto, qual è la sua verisone dei fatti?

A raccontarcela è lei stessa, la vera Martha che, dopo aver visto la serie ispirata alla sua stessa storia ha avuto qualcosa da ridire e lo ha fatto con un'intervista anonima al Daily Mail. Secondo la donna, infatti, il vero bullismo lo avrebbe subito lei e in questa storia sarebbe lei la vittima e non Gadd.

"Richard Gadd sta usando la serie Baby Reindeer per fare stalking su di me - sono le parole della donna -. Sono io la vittima di questa storia non lui, dopotutto è lui ad aver scritto una dannata serie su di me". Inoltre, la vera Martha, ha anche sottolineato quanto la sceneggiatura della serie abbia come obiettivo quello di fare bullismo su una donna più anziana e di farlo in tv per guadagnare soldi e fama.

"Ho ricevuto anche minacce di morte e abusi dal fan di Richard Gadd sui social media", ha aggiunto la donna che, nonostante abbia cercato di nascondere la sua vera identità, è stata trovata online a causa di alcuni vecchi messaggi su Twitter risalenti agli anni dello stalking su Richard Gadd.

Nonostante le richieste di Gadd di non accanirsi per andare alla ricerca dei veri personaggi dietro questa serie, i fan più accaniti dello show lo hanno fatto risalendo alla vera identità della stalker Martha: "Non è questo lo scopo della serie” aveva dichiarato Gadd ma la curiosità, da parte delle persone, è stata più forte.