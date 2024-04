Vicini davvero, il nuovo film romantico di Netflix con Rober di Paso Adelante: quando esce

Sta per arrivare su Netflix un nuovo film romantico con protagonisti la cantante spagnola Aitana, Fernando Guallar e Miguel Ángel Muñoz, l'iconico Rober di Paso Adelante. Si intitola Vicini davvero ed è un remake della commedia romantica francese del 2015 Un po', tanto, ciecamente, nota al pubblico con il titolo di Appuntamento al buio (titolo originale: Un peu, beaucoup, aveuglément) diretta da Clovis Cornillac. Ma qual è la trama di questo film d'amore spagnolo e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Vicini davvero: la trama

Lei è una giovane pianista che si prepara per un'audizione e lui è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Riusciranno a vivere in armonia con un'unica parete sottile che li separa? E nascerà l'amore attraverso quel muro?

Vicini davvero: il trailer

Vicini davvero: chi c'è nel cast

Il cast di Vicini davvero ha come protagonisti diversi volti noti del mondo dello spettacolo dalla cantautrice spagnola Aitana che veste i panni della protagonista Valentina a Fernando Guallar nei panni di David. E poi c'è il grande ritorno di uno degli attori spagnoli più amati dal pubblico italiano, Miguel Ángel Muñoz, Rober di Paso Adelante che nel film interpreta il personaggio di Óscar. E poi ancora Natalia Rodríguez che è Carmen, Paco Tous che interpreta Sebas e Adam Jezierski nel panni di Nacho.

Vicini davvero: quando esce su Netflix

Vicini davvero esce su Netflixi il 12 aprile 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.