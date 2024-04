Se vi piacciono i film romantici, non perdetevi Vicini Davvero

Vicini Davvero

Nel mondo ci sono due categorie di persone: quelle che amano le commedie romantiche e quelle che proprio non sopportano questo genere di film. Se fate parte della prima categoria non potete perdervi la nuova rom-com di Netflix Vicini Davvero. Remake del film francese del 2015 "Un peu, beaucoup, aveuglément", in italiano "Appuntamento al buio​", Vicini Davvero è un film romanticissimo con protagonista la cantante spagnola Aitana insieme a Fernando Guallar e a un volto molto amato dal pubblico italiano, Miguel Angel Munoz, Rober di Paso Adelante.

Pur essendo un film molto semplice e con una trama già conosciuta, Vicini Davvero è la classica commedia romantica vecchio stile che piace anche se si capisce fin dall'inizio come andrà a finire. Dopotutto, il bello di questo genere cinematografico che ha avuto molta fortuna negli ultimi decenni è proprio il fatto di essere un conforto emotivo, una carezza, un racconto colorato, positivo e a lieto fine che scalda il cuore e fa sognare.

Vicini Davvero: la trama

Valentina è una giovane pianista che si trasferisce in un nuovo appartamento da sola per poi scoprire di avere un vicino non proprio amichevole. Lei, infatti, si sta preparando per un'importante audizione ma sembra proprio che il suo dirimpettaio non apprezzi il suono del pianoforte così come alcun tipo di rumore. Lui, infatti, non esce di casa da tre anni, ama il silenzio e lavora come inventore di giochi per bambini. I due non si sopportano inizialmente ma il loro rapporto evolverà con il tempo. Riusciranno a vivere in armonia con un'unica parete sottile che li separa? E nascerà l'amore attraverso quel muro?

Un film carinissimo che ricorda le classiche rom-com di una volta

Vicini Davvero ci trasporta in un'atmosfera sognante come ogni buona commedia romantica dovrebbe fare e gioca alla perfezione con alti e bassi, dolcezza e ruvidezza, successi e fallimenti, amore e odio creando un fluire della storia che non annoia e tiene incollati allo schermo. Non abbiamo davanti a noi un capolavoro ma, dopotutto, nessun film romantico lo è e questo non è un buon motivo per non guardare questo genere di storie, soprattutto se si ha voglia di leggerezza e, perché no, anche di un pizzico di romanticismo. Molte persone, infatti, dal cinema cercano evasione, positività, amore e Vicini Davvero riesce a regalare tutto ciò permettendo allo spettatore di passare un'ora e mezza in totale spensieratezza e ascoltando anche della buona musica, perché la protagonista del film oltre a essere una brava pianista esperta di Beethoven è anche una splendida cantante.

Se avete voglia di un film poco impegnativo, romantico e piacevolissimo, scegliete su Netflix Vicini Davvero. Di spunti riflessivi ce ne sono diversi così come c'è tanta dolcezza. Alla fine, per le storie complicate, drammatiche, strappalacrime, c'è sempre tempo.

Voto: 6,4