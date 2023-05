Cosa sappiamo finora su Virgin River 5?

Virgin River è una delle serie romantiche Netflix più amate e seguite dal pubblico di tutto il mondo. Questa serie, con protagonisti Alexandra Breckenridge e Martin Henderson è una vera e propria costante per Netflix, una sicurezza in fatto di guadagni e visualizzazioni e un titolo che è stato in grado di fidelizzare così tanto il suo pubblico da arrivare a essere confermato per più stagioni contemporaneamente. E dopo l'ennesimo successo del capitolo numero 4 dello show, Virgin River è pronta a tornare con la sua quinta stagione e anche con una sesta. Ma cosa sappiamo finora sui nuovi episodi? Cosa accadrà nelle vite di Mel e Jack e quali nuovi colpi di scena stravolgeranno la loro idilliaca relazione d'amore? Scopriamolo insieme.

Virgin River 5, tutto quello che sappiamo

Iniziamo con il dire che il fatto di aver rinnovato la serie per un quinto capitolo ancora prima dell'uscita del quarto non è una novità, questo titolo, infatti, è uno dei più grandi successi di Netflix nonostante la sua semplicità. Per Netflix, infatti, questa serie è una sicurezza in quanto è sempre riuscita a battere gli obiettivi interni del colosso dello streaming, quelli che, per 1899, invece, sono stati fatali. Ma a che punto siamo con le riprese della nuova stagione e quando torneremo a vedere Mel e Jack sul piccolo schermo? Intanto possiamo confermare che le riprese, iniziate a luglio 2022, sono già terminate e che gli episodi della nuova stagione saranno 12, proprio come quelli della quarta.

Inoltre sappiamo che il budget della serie per ogni episodio è compreso tra i 3 e i 5 milioni di dollari quindi, facendo un conteggio totale, possiamo immaginare che l'intera quinta stagione di Virgin River costerà a Netflix 60 milioni di dollari. Una cifra apparentemente alta ma che siamo certi sarà bilanciata da un grande successo di pubblico.

Grande novità di questa nuova stagione? Un nuovo showrunner. Sue Tenney, infatti, verrà sostituita da Patrick Sean Smith quindi, probabilmente, la serie acquisterà sfumature nuove rispetto alle precedenti stagioni.

Le domande a cui verranno date risposte nella nuova stagione della serie saranno due principalmente e riguardano Charmaine e Mel e Jack. La prima, nel finale di Virgin River 4 ha paura di perdere i suoi gemelli e di confessare a Jack e Mel che i due ragazzi in realtà non sono suoi.

Inoltre, in un'intervista con Deadline, il capo della sezione drama di Netflix, Jinny Howe, ha accennato a come cambierà la serie entrando nella quinta stagione.

“Penso che sarà interessante vedere questo universo continuare a crescere ed espandersi e vedere nuovi personaggi e vecchi tornare - ha detto Howe -. Molto di questo è stato preparato nel finale della stagione 4, ma sarà davvero emozionante vedere tutto ciò giungere al culmine nella Stagione 5. E parte del dramma che verrà fuori da queste nuove complesse tensioni e triangoli"

Le new entry nel cast di Virgin River 5

Tra le new entry nel cast ricorrente di Virgin River 5 troviamo Kandyse McClure, il primo importante casting che abbiamo appreso sulla quinta stagione di Virgin River nell'ottobre del 2022. Inoltre ci saranno anche:

Susan Hogan

Elise Gatien

Paolo Maiolo

Gabrielle Rose

John Allen Nelson

Deb Podowski

Ava Anton come Hazel

David Stuart come il reporter Ted Ford

Melanie Merkosky

Brent Fidler

Brad Harder come Adrian

Serge Houde

Helenna Santos

Gabrielle Jacinto come Nurse Jill

Audré Alleya Stephenson

Quando uscirà Virgin River 5 su Netflix

I nuovi episodi di Virgin River 5 debutteranno su Netflix in autunno 2023 e non in estate come era stato precedentemente annunciato.