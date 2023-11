Virgin River 5, parte 2: chi è il padre di Mel? Mistero svelato

Gli ultimi episodi di Virgin River 5 sono appena arrivati su Netflix mettendo fine a uno dei grandi questiti di questo quinto capitolo di serie: chi è il padre biologico di Mel. Ebbene sì, gli ultimi due episodi di Virgin River 5, dedicati alle festività natalizie, hanno dato una risposta al grande mistero di questa stagione e non è finita qui perché il finale di Virgin River 5 ha anche inserito nuovi colpi di scena inaspettati nella storia di questa serie romantica amatissima dal pubblico e ispirata all'omonima serie di libri di Robyn Carr. Cosa è successo nel finale di Virgin River 5? Ora ve lo spieghiamo ma se non avete ancora visto le due puntate finali della serie, attenzione agli spoiler.

Virgin River 5: la spiegazione del finale (chi è il padre di Mel)

(ATTENZIONE SPOILER!)

Gli ultimi due episodi di Virgin River 5 svelano l'identità del padre biologico di Mel. È quasi Natale e Mel decide di andare davanti casa dell'uomo che ha scoperto essere il destinatario delle lettere che 37 anni fa sua madre mandava all'amante da cui ebbe poi una bambina, cioè Mel. Davanti casa dell'uomo, accompagnata da Jack, Mel tentenna ma poi incontra faccia a faccia quello che crede essere suo padre. Chi è? Everett Reid. Lui, però, nega ma lei capisce che è una bugia dopo aver visto una statuetta in casa sua che le conferma le sue ipotesi sulla sua paternità. Intanto a Charmaine si rompono le acque e ha i due gemelli. Mel chiede a Doc di accompagnarla all'altare nel giorno del suo matrimonio e Doc chiede a sua moglie di risposarlo di nuovo. Ma, quindi, Everett è o no il vero padre di Mel? La risposta ce l'abbiamo a fine episodio quando lui va a casa di Mel e ammette di essere suo padre portandole anche delle vecchie lettere di sua mamma che conservava con cura. Però, l'uomo, ha qualcosa di importante da svelare a Mel. Un nuovo segreto? Sembra proprio di sì ma, per ora, non possiamo ancora sapere di cosa si tratta. Dobbiamo, infatti, aspettare i prossimi episodi della serie per scoprire cosa, di così importante, ha rivelato Everett a Mel.