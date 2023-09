Virgin River 5, parte 2: trama, trailer, quando esce su Netflix

Virgin River ha da poco fatto il suo debutto su Netflix con il quinto capitolo di serie, o meglio, la prima parte. La stagione 5 della serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, infatti, non è ancora conclusa perché mancano all'appello gli ultimi due episodi che saranno a tema natalizio e offriranno ai tanti fan di Virgin River nuovi colpi di scena tra cui uno dei più grandi segreti della vita di Mel. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sugli episodi natalizi di Virgin River 5 e quando debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming.

Virgin River 5: cosa è successo nei primi 10 episodi

(ATTENZIONE SPOILER!)

Nei primi dieci episodi di Virgin River 5 abbiamo visto Mel perdere la bambina che aspettava da Jack con un aborto spontaneo mentre l'infermiera era alle prese con l'emergenza incendio a Virgin River. Una tragedia per la coppia affrontata con molto dolore dato che per Mel si trattava del quarto aborto. Nonostante questo Mel e Jack continuano a progettare la loro vita insieme e con dei figli anche se iniziano a pensare che, forse, potrebbero averne non nel modo in cui pensavano, alludendo all'adozione. I due, infatti, alla fine del decimo episodio decidono di acquistare il terreno della vecchia fattoria di Lilly per costruire una casa da riempire con i loro futuri bambini.

In Virgin River 5, inoltre, viene svelato un segreto sulla madre di Mel: il padre biologico di Mel era di Virgin River. Di chi si tratta? Lo scopriremo nei prossimi episodi a tema natalizio che approfondiranno proprio questa questione e sveleranno chi è in realtà il vero padre di Mel. Tra gli altri temi affrontati ci sarà quello dell'aborto, dell'adozione, delle nuove relazioni come quella tra Preacher e Kala, quella tra Brie e Mike e quella tra Doc e Hope. E poi c'è Charmaine che ha una gravidanza da portare a termine, il tutto sullo sfondo del Natale.

Virgin River 5, parte 2: la trama

Nella seconda parte della quinta stagione Mel e Jack prendono parte a una festosa caccia al tesoro mentre Virgin River si prepara alla gara annuale di decorazione degli alberi di Natale.

Virgin River 5, parte 2: il trailer

Virgin River 5, parte 2: quando esce su Netflix

Gli ultimi due episodi di Virgin River 5 dedicati al Nataldebutteranno su Netlfix il prossimo 30 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.