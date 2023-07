Virgin River 5, svelata la data di uscita dei nuovi episodi (in due parti)

È tempo di tornare a Virgin River! Netflix, infatti, ha appena svelato la data di uscita ufficiale di Virgin River 5, il quinto capitolo della serie romantica che ha conquistato tutti con la storia d'amore tra Mel e Jack e le cui riprese sono terminate già a fine 2022. Virgin River, infatti, sta per lanciare la sua quinta stagione che sarà distribuita in due parti ed è già stato confermato anche un sesto capitolo di serie.

Debuttata per la prima volta su Netflix nel dicembre 2019, Virgin River è stato uno dei successi più grandi e longevi di Netflix, con i fan di tutto il mondo che si sono appassionati il ??dramma romantico con Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence e Jenny Cooper ambientato nella pittoresca cittadina remota di Virgin River. Oggi, giunta alla sua quinta stagione, questa serie continua ad appassionare il pubblico ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da Virgin River 5 e, soprattutto, quando debutteranno i nuovi episodi su Netflix.

Virgin River: dove ci eravamo lasciati alla fine della quarta stagione?

Iniziamo con la prima rivelazione del finale di Virgin River 4: il figlio di Mel è una bambina e il padre non è Mark, l'ex marito deceduto di Mel ma Jack! Il test di paternità, infatti, non ha lasciato alcun dubbio e anche se Jack non voleva farlo, perché spaventato all'idea che i suoi sentimenti nei confronti del bambino cambiassero, alla fine, il test, ha rivelato la paternità di Jack. In questa stagione, però, l'amore tra Mel e Jack è stato messo alla prova da diversi ostacoli, gli alti e bassi d'umore di Jack che, da un lato, ha avuto delle crisi per il suo passato da militare e la perdita del suo amico Adrew in guerra (emozioni risvegliate dall'arrivo del fratello del ragazzo a Virgin River), dall'altro ha iniziato a bere mostrando problemi di alcolismo che hanno preoccupato sempre di più Mel. Poi c'è Mel che ha scoperto di avere una gravidanza a rischio e più volte ha pensato di perdere il bambino, prima in un incidente in aereo dove il pilota ha avuto un infarto in volo e Jack è stato costretto a fare lui stesso un atterraggio di emergenza, poi per dei dolori addominali che alla fine, però, non erano nulla di grave. I due, però, hanno avuto anche i loro momenti romantici. Jack, infatti, le ha chiesto di sposarla e lei ha detto subito sì, hanno scoperto che la bambina è figlia di Jack, si sono supportati a vicenda nelle avversità e, alla fine, sono stati partecipi del colpo di scena finale di Virgin River 4: i gemelli che Charmaine sta aspettando non sono figli di Jack. La donna, infatti, trovata dai due a terra, nel suo appartamento, in preda a dei fortissimi dolori al ventre, ha rivelato di aver mentito e che i gemelli non sono di Jack. E, infine, Mel ha deciso di licenziarsi dallo studio di Doc per prendersi cura della sua gravidanza, lasciando Cameron, il nuovo medico arrivato in città che si era innamorato di lei e l'aveva avvertita sulla non affidabilità di Jack, ad affiancare Doc.

Virgin River 5: la trama

Il quinto capitolo di Virgin River, come anticipa Netflix, racconterà nuove e sorprendenti relazioni, una rottura inaspettata, un processo giudiziaro complicato ma anche un addio straziante e un incendio. Mel, inoltre, a causa della sua gravidanza sarà costretta a fare una scelta importante sul futuro della clinica in cui lavora. Jack, invece, sarà alle prese con alcuni demoni del passato e con Charmaine.

Quando esce Virgin River 5 su Netflix

Virgin River 5 uscirà su Netflix in due parti. I primi dieci episodi arriveranno su Netflix il 7 settembre 2023. La seconda parte della serie, invece, con gli ultimi due episodi conclusivi uscirà a distanza di qualche mese, il 30 novembre 2023.