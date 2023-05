Virgin River 6 ci sarà. Confermato il ritorno della serie Netflix

Non è ancora uscita la sua quinta stagione su Netflix (il cui debutto è slittato in autunno) ma Virgin River ha già ottenuto un rinnovo per un sesto capitolo. Ebbene sì, Virgin River 6 ci sarà e Netflix ha annunciato il ritorno di questo dramma romantico con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson per un'altra stagione. Una notizia inaspettata per le tempistiche con cui è arrivata ma che non soprende più di tanto considerato il grande successo di questa serie che da anni tiene incollati allo schermo numerosissimi fan che ormai sono più che affezionati alle avventure amorose di Mel e Jack.

Il successo di Virgin River, in numeri

Virgin River, basata sulla serie di libri bestseller di Robyn Carr, può essere considerato uno dei più grandi successi di Netflix di sempre. La sua ultima stagione, la quarta, ha ottenuto 227 milioni di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni dal suo debutto mantenendo un primo posto nella top 10 globale per ben due settimane e restando tra le prime dieci serie più viste al mondo per ben 10 settimane in più di 70 Paesi.

La trama di Virgin River e i motivi del successo

Creata da Sue Tenney, Virgin River è un dramma romantico che racconta la storia di un'infermiera, Mel (Breckenridge) che si trasferisce nella remota cittadina californiana di Virgin River dove riscoprirà una vita più lenta e a misura d'uomo e si innamorerà di Jack con cui inizierà una relazione passionale fatta, però, di alti e bassi e tantissimi colpi di scena.

Virgin River 5, cosa aspettarsi e il commento del nuovo showrunner

La quinta stagione di Virgin River avrà un grande cambiamento nel dietro le quinte con l'arrivo di un nuovo showrunner, Sean Smith che prenderà il posto di Sue Tenney.

"La quinta stagione continuerà a restare fedele a ciò che i fan hanno amato dello show fin dall'inizio - ha commentato il capo della sezione serie drammatiche di Netflix, Jinny Howe a Deadline -. Questa serie regala un senso di comunità a cui tutti apparteniamo e di cui facciamo parte ed è molto confortante, ti dà speranza, e penso che tutto ciò sia qualcosa di universale e che non stanca mai. Penso che sarà interessante vedere questo universo continuare a crescere ed espandersi e vedere nuovi personaggi, altri personaggi tornare. Penso che vedremo sicuramente una maggiore longevità dello show, finché il pubblico lo chiederà e si presenterà ci saranno molte altre storie da offrire".

Chi c'è nel cast di Virgin River 6

l cast della serie comprende anche Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson, Annette O'Toole e Chase Petriw.

Quando esce Virgin River 6 su Netflix

Essendo stato annunciato ancora prima dell'uscita della stagione 5 possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi di Virgin River 6 tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.