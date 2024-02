Virgin River 6: trama, cast, anticipazioni e quando esce su Netflix

Era lo scorso 30 novembre 2023 quando Netflix lanciava gli ultimi episodi di Virgin River 5, dedicati al Natale che mettevano fine alla quinta stagione della serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson. Ma cosa sappiamo, a oggi, sul continuo di questa serie che da anni appassiona il pubblico della piattaforma di streaming con un racconto sentimentale ma pieno di colpi di scena ambientato nella tranquilla cittadina americana di Virgin River? A che punto siamo con le riprese di Virgin River 6 e quando uscirà su Netflix. Ora vi sveliamo tutte le novità su Virgin River 6, dalla trama, allo stato della produzione, alla data di uscita, fino a passare per il prequel di Virgin River da poco annunciato da Netflix. Ma prima, un piccolo recap sulla serie.

Il successo di Virgin River, in numeri

Virgin River, basata sulla serie di libri bestseller di Robyn Carr, può essere considerato uno dei più grandi successi di Netflix di sempre. La sua quarta stagione ha ottenuto 227 milioni di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni dal suo debutto mantenendo un primo posto nella top 10 globale per ben due settimane e restando tra le prime dieci serie più viste al mondo per ben 10 settimane in più di 70 Paesi. La prima parte della quinta stagione, invece, ha confermato il successo della serie ottenendo un ottimo risultato con 10,700,000 ore di visualizzazioni totali e una presenza fissa di sei settimane nella top10 globale di Netflix dal momento del debutto.

La trama di Virgin River e i motivi del successo

Creata da Sue Tenney, Virgin River è un dramma romantico che racconta la storia di un'infermiera, Mel (Breckenridge) che si trasferisce nella remota cittadina californiana di Virgin River dove riscoprirà una vita più lenta e a misura d'uomo e si innamorerà di Jack con cui inizierà una relazione passionale fatta, però, di alti e bassi e tantissimi colpi di scena. A funzionare di più di questa serie è la sua atmosfera accogliente, calda, da vita di provincia che viene colorata da una storia d'amore tra alti e bassi e continui colpi di scena che rendono dinamica e coinvolgente la trama di questa serie che nasce come titolo romantico ma che si arricchisce di elementi crime e drammatici che le regalano un tocco di spessore che fa la differenza.

Virgin River 6: data di rinnovo, stato di produzione e prime anticipazioni

Diamo subito una bella notizia ai fan di Virgin River perché la stagione sei della serie ci sarà. La storia di Mel e Jack, infatti, non si concluderà con il capitolo 5 ma andrà avanti con un'ulteriore stagione già confermata da Netflix ancor prima dell'uscita di Virgin River 5 sulla piattaforma di streaming. Una conferma anticipata e arrivata senza troppe sorprese dato il successo mondiale di questa serie che da anni tiene incollati allo schermo numerosissimi fan che ormai sono più che affezionati alle avventure amorose di Mel e Jack.

Ma a che punto siamo della produzione di Virgin River 6?

Le riprese della sesta stagione di Virgin River sono attualmente in corso. A confermarcelo è l'account Instagram di Virgin River che ha postato una foto di Breckenridge e Martin Henderson con un ciak accanto alla didascalia: "È ufficiale! La stagione 6 di Virgin River è di nuovo in produzione!". Sappiamo, inoltre, che le riprese si svolgeranno fino al 30 maggio 2024 in tutta la British Columbia, in Canada e che la trama girerà attorno a Mel e Jack che sono impegnati a creare una propria famiglia e a ristrutturare la fattoria di Lilly. Inoltre verrà approfondito il tema del padre biologico di Mel, Everett Reid (John Allan Nelson), e si scoprirà cosa c'è dietro il segreto che si porta dietro da tempo.

In più è stato anticipato che nella nuova stagione di Virgin River potrebbero esserci "nuovi bambini e nuovi matrimoni in città oltre al ritorno di alcuni amati personaggi dal passato".

Chi c'è nel cast di Virgin River 6

l cast della serie comprende anche Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson, Annette O'Toole e Chase Petriw.

Virgin River: il prequel, cosa sappiamo finora

Virgin River avrà un prequel. Netflix, infatti, ha confermato l'arrivo del primo spin-off della serie romantica che esplorerà la storia d'amore tra i genitori di Mel, Sarah ed Everett e che avrà come showrunner lo stesso della serie principale, Patrick Sean. Questo prequel sarà anticipato già nella sesta stagione della serie principale che mostrerà del flashback dei giovani Sarah ed Everett, presentandoci, così, come saranno i protagonisti del primo spin-off di Virgin River e cosa dobbiamo aspettarci da questo prequel che racconterà la cittadina negli anni '80 mostrando le versioni giovani della maggior parte dei protagonisti di Virgin River tra cui Hope, Doc, Nick, Jo Ellen, Bert e Connie. Il prequel di Virgin River sarà composto da 10 episodi.

Quando esce Virgin River 6 su Netflix

Virgin River 6 potrebbe uscire su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.