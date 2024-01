Vite vendute, su Netflix un nuovo thriller adrenalinico: trailer e quando esce

Su Netflix sta per arrivare un nuovo thriller adrenalinico pronto a tenere tutti con il fiato sospeso. Si intitola Vite vendute ed è un film francese ad alta tensione, diretto da Julien Leclercq, sulla storia di una squadra speciale che ha meno di ventiquattr'ore per trasportare due camion pieni di esplosivo attraverso una regione ostile ed evitare una terribile catastrofe. Ma cosa sappiamo su questo film e quando lo troveremo sul catalogo Netflix? Scopriamolo insieme.

Vite vendute: la trama del thriller Netflix

Un pozzo di petrolio prende fuoco in mezzo al deserto mettendo in pericolo le vite degli abitanti di un campo profughi vicino. La società che gestisce il pozzo invia alcuni esperti sul posto ma appare subito chiaro che per evitare la catastrofe l'unica soluzione è quella di far esplodere il pozzo con la nitroglicerina entro ventiquattr'ore. In cambio di un'ingente somma di denaro una squadra si mette in viaggio per trasportare a bordo di due camion 200 chili di esplosivo a 800 chilometri di distanza. La squadra ha meno di venti ore per raggiungere il pozzo petrolifero. Venti ore per attraversare zone ostili controllate da ribelli armati e campi minati a bordo di due camion carichi di nitroglicerina su terreni impervi! La corsa contro il tempo inizia.

Vite vendute: il trailer

Vite vendute: chi c'è nel cast

Il cast di Vite vendute comprende Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot, Sofiane Zermani.

Vite vendute: quando esce su Netflix

Vite vendute debutta su Netflix prossimamente.