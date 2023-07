Vittorio Emanuele di Savoia, su Netflix, accusa Juan Carlos di Spagna: "Fu lui a uccidere il fratello"

Vittorio Emanuele di Savoia è tornato a parlare, su Netflix, nella sua docu-serie Il Principe che racconta la sua storia, della morte del fratello dell'ex re di Spagna Juan Carlos, il giovane Alfonso di Borbone-Spagna, facendo accuse ben precise. "Fu lui a uccidere, io c'ero". Queste le parole dell'erede al trono d'Italia, Vittorio Emanuele di Savoia nei confronti di Juan Carlos per una morte, quella di suo fratello Alfonso, che era stata ufficializzata come un incidente.

Secondo quanto riportato dall'ambasciata spagnola in Portogallo, infatti, Alfonso di Borbone-Spagna stava semplicemente pulendo un revolver quando partì un colpo che per lui fu fatale. Era il 29 marzo del 1956 e il piccolo Alfonso aveva solo 15 anni. Così moriva all'improvviso il secondo figlio maschio dei conti di Barcellona Giovanni e Maria Mercedes, una morte che sconvolse il Paese e che fu subito motivo di dibattito per alcune velate accuse nei confronti di Juan Carlos che, per qualcuno, era il vero resposabile dell'accaduto e cioè la persona che sparò direttamente quel colpo che finì dritto in fronte a suo fratello. Oggi, a 67 anni dall'accaduto, Vittorio Emanuele di Savoia è tornato a parlare del caso e ha accusato il suo amico Juan Carlos di Spagna rivelando che non si è trattato di un incidente ma che fu proprio lui a uccidere Alfonso a Villa Giralda in Portogallo durante il giovedì santo del 1956.

"Io sapevo, ero presente - esordisce così Vittorio Emanuele di Savoia mentre racconta della morte di Alfonso, fratello di Juan Carlos di Spagna -. Eravamo in esilio e si andava a sparare a dei barattoli nel mare davanti a Caicais (in Portogallo). Juanito ha fatto un casino, ha sparato al fratello e l'ha fatto fuori. Si chiamava Alfonsito. Non gli ha sparato diretto ma attraverso un armadio, lui per caso era lì, un incidente, al 100%. Io ho fatto sparire la mia pistola, sennò avrebbero detto di nuovo che ero io".

Questa la dichiarazione di Vittorio Emanuele di Savoia, alle telecamere di Netflix mandata in onda alla fine della nuova docu-serie Il Principe.