We are the World: tutto sul documentario Netflix (che tutti stanno guardando)

Su Netflix c'è un documentario che è attualmente il film più visto in Italia. Primo nella top 10 Netflix, We are the World - La notte che ha cambiato il pop è un docufilm di 96 minuti che racconta, con filmati inediti, la notte in cui è stata pianificata e registrata la leggendaria canzone We Are the World per le vittime della carestia in Africa co-scritta da Michael Jackson e Lionel Richie. Un documentario che fa tornare indietro nel tempo, nella notte del 28 gennaio del 1985, quando uno dei brani più iconico del pop internazionale ha preso forma. We Are the World: la notte che ha cambiato il pop, diretto da Bao Nguyen e prodotto da Julia Nottingham, il team dell'acclamato documentario Be Water su Bruce Lee, ha conquistato il pubblico italiano che lo ha reso il documentario più visto del momento su Netflix e uno dei primi successi della piattaforma di streaming di questo 2024. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarsi da We are the World - La notte che ha cambiato il pop se siete tra i pochi che non l'hanno ancora visto.

We are the World - La notte che ha cambiato il pop: la trama

l 28 gennaio 1985 decine di grandi nomi della musica si riuniscono in uno studio di Los Angeles, mettono da parte i loro ego e registrano, per le vittime della carestia in Africa, una canzone a scopo benefico che cambierà la storia della cultura pop mondiale. We Are the World: la notte che ha cambiato il pop ricostruisce la gigantesca impresa di mettere insieme il più straordinario supergruppo del mondo in un'epoca antecedente ai telefoni cellulari e alle email. Diretti dai coautori della canzone (nonché due dei più importanti musicisti del ventesimo secolo) Michael Jackson e Lionel Richie, quegli artisti provengono da mondi diversi ma fanno squadra per registrare "We Are the World". Con filmati inediti, il film descrive in dettaglio le prime fasi di pianificazione, comprese le sessioni di scrittura con Richie e Jackson, ed entra nei famosi Henson Studios dove "We Are the World" è stata registrata. Molti degli artisti presenti in quella leggendaria serata (Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick e Huey Lewis) ricordano una delle notti più memorabili della storia della musica insieme a musicisti, tecnici e addetti alla produzione.

We are the World - La notte che ha cambiato il pop: il trailer

We are the World - La notte che ha cambiato il pop: data di uscita su Netflix

We are the World - La notte che ha cambiato il pop è uscito su Netflix il 29 gennaio 2024 e attualmente è il film più visto in Italia sulla piattaforma di streaming.