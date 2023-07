Wham!: tutta la verità nient’altro che la verità

George Michael e Andrew Ridgeley

All'interno di quel caleidoscopio curioso colorato ed eccessivo che sono stati gli anni ‘80, gli Wham! rappresentano ancora oggi uno dei simboli più potenti, andando ben oltre la caratterizzazione di gruppo che ha fatto la storia del pop britannico ed europeo. George Michael e Andrew Ridgeley dal 1981 al 1986, diventarono un punto di riferimento la cui eredità rivive in un documentario Netflix capace di coinvolgere, soprattutto di donare una visione di due artisti unici, della loro storia e di quella cavalcata incredibile.

Un duo che diventò simbolo della pop culture

Wham! porta la firma di Chris Smith, che fin da subito si dimostra particolarmente talentuoso nel riuscire ad evitare il rischio più chiaro ed ovvio: trasformare la storia del duo in un omaggio George Michael, al secolo Georgios Kyriacos Panayiotou, una delle voci più sensazionali di sempre, scomparso 7 anni fa lasciando un vuoto incolmabile. Wham! si nutre di immagini di repertorio, interviste, videoclip, della voce narrante dei due protagonisti e di chi fu al loro fianco mentre raggiungevano un successo che, a guardarlo oggi, appare qualcosa di assolutamente incredibile. Fu però soprattutto connesso a quel decennio, quando i due, quasi per casualità o perché spinti dalla Generazione x, che cominciava a vedere la luce in fondo al tunnel del thatcherismo in Gran Bretagna. Quel corso politico, con il suo conservatorismo e intolleranza, la sua chiusura mentale e disprezzo per la cultura giovanile e le minoranze, venne spezzato non dal Punk, ma dal Pop che parlava di sogni, amori, felicità. Wham! diventa quindi soprattutto un documentario non solo intimo, scevro da ogni retorica inutile, ma anche un racconto che riesce a farci comprendere la potenza della musica come motore culturale, come manifestazione sociale ma soprattutto generazionale.

Il duo pop per eccellenza, del resto, aprì la strada quella teen pop, che poi avrebbe dominato in modo assoluto gli anni ‘90 con le boy band, le girl band, con la narrazione in funzione del teen world come preciso segmento non solo semantico ma anche di mercato. Intanto però i due si erano divisi, George Michael verso una carriera da solista sensazionale, Andrew verso una quotidianità più ritirata, eppure per molto tempo abbiamo ignorato quale fosse la realtà del legame tra i due.

Due ragazzi diversi dalla norma nell’Inghilterra thatcheriana

Wham! è il racconto di due diversi dalla norma, due ragazzi uniti dall'essere estranei da ciò che la società inglese voleva nei loro anni, in quegli anni in cui imparava la disoccupazione, la povertà, la solitudine, in cui non si vedeva un domani se non quello creato dalla Lady di ferro, dall'austerità permeata di classismo.

Si conoscono che sono ragazzini, coltivano assieme il sogno di fare musica con George che segue Andrew come un mentore, una guida, con cui allontanare l'insicurezza, la mancanza di autostima, la confusione sulla propria identità, che come è noto, poi abbraccerà anche quella sessuale. Gli Wham! sono stati in realtà per moltissimo tempo un'estensione più di Andrew che di George, ma il paradosso è che raggiunsero l'apice del successo e della consacrazione negli Stati Uniti e persino nella Cina comunista, nel momento in cui le strade dei due cominciarono inevitabilmente a separarsi. George Michael si rese conto di avere un talento di scrittura e interprete di assoluta caratura, l'amico invece di esserne sprovvisto, di essere diventato forse l'unico freno che separava il compagno di avventure da quella grandezza a cui era destinato.

Perché Wham! è anche e soprattutto il racconto di una grande amicizia, durata tutta una vita, sopravvissuta ad una separazione che per entrambi, così come per il pubblico di riferimento, segnò anche la fine della giovinezza, l’entrare nell'età adulta. Il documentario è anche un bellissimo racconto di formazione, come tipico del resto di quel decennio, che avrebbe creato tale genere rendendolo un tutt'uno con la rappresentazione tribale del mondo giovanile.

Riscoprendo la musica come libertà e astrazione

In appena un'ora e mezza, Wham! riesce a dirci tutto, ma davvero tutto, su George e Andrew, che cambiarono anche il concetto di moda, di immagine maschile, la aprirono alla fluidità, resero il sesso un elemento fondamentale dell'espressività globale, pur chiedendo a George Michael il prezzo più alto: nascondere la propria omosessualità. “Tropicana”, “Wake me up before you go go”, “Last Christmas”, “Everything she wants”, “I'm your man”, “Freedom”, “Careless Whisper”… l'elenco potrebbe continuare a lungo, comprende alcune Hit ancora oggi vive nel ricordo di tutti. Tutte assieme, sono la perfetta esemplificazione dell'importanza della pop culture nell’Occidente, quella che gli anni 2000 hanno mangiato, azzerato, sacrificato in nome della tecnocrazia globale che ci ha reso tutti uguali e quindi tutti molto più piatti e sterili. Un viaggio della nostalgia? Wham! lo diventa senza freni, senza pentimento, persino per chi quegli anni non li ha vissuti. Permane la sensazione che ascoltando quei due ragazzi, che partirono da piccoli club per poi vendere milioni di dischi in tutto il mondo, si riporti in vita un'epoca in cui si era veramente più liberi e felici, per quanto solo limitatamente a certi ambiti.

Netflix ci ha donato molto grandi documentari, ma questo senza ombra di dubbio è uno dei migliori, in particolare per quello che riguarda la scena musicale, quella che oggi è stata completamente sterilizzata dell'accelerazione digitale, dalla celebrità che conta più della libertà artistica, quella che per loro due era tutto. Solo un altro elemento da aggiungere alla lista di ciò che abbiamo perduto da quegli anni ‘80, da quando seguendo George ed Andrew si evadeva gioiosamente dalla realtà, perché di cambiarla ormai si era capito che non c’era verso.

Voto: 8